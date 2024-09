^NEW YORK, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kürzlich hat die Twaao

(https://www.twaao.co) Börse erfolgreich die Money Services Business (MSB)- Lizenz vom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US- Finanzministeriums erhalten. Diese wichtige Compliance-Zertifizierung markiert einen entscheidenden Schritt für Twaao in Bezug auf die Einhaltung internationaler Finanzvorschriften und gewährleistet den legalen Betrieb der Plattform weltweit. Durch die strikte Einhaltung von Anti-Geldwäsche-(AML, Anti- Money Laundering)- und Know-Your-Customer-(KYC)-Vorschriften bietet Twaao seinen Nutzern eine transparente und sichere Handelsumgebung. Der Erhalt der MSB-Lizenz ist ein bedeutender Meilenstein für Twaao in Bezug auf den regelkonformen Betrieb. Die MSB-Lizenz ist eine regulatorische Zertifizierung der USA für Finanzdienstleistungsunternehmen und zielt darauf ab, Finanzkriminalität zu verhindern und die Rechte der Verbraucher zu schützen. Mit dieser Zertifizierung zeigt Twaao nicht nur sein Engagement für Compliance, sondern legt auch ein solides Fundament für die Expansion auf dem globalen Markt. Im Rahmen des MSB-Lizenzierungsprozesses hat Twaao die umfassenden Anti- Geldwäsche- und Kundenidentifizierungsmaßnahmen gemäß den Anforderungen von FinCEN umgesetzt. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologie und strenger Managementprozesse stellt Twaao sicher, dass die Identitätsinformationen und Transaktionsdaten jedes Nutzers ordnungsgemäß verwaltet und geschützt werden, um jede Form von Finanzkriminalität zu verhindern. Der Compliance-Verantwortliche von Twaao sagte: ?Der Erhalt der MSB-Lizenz ist eine hohe Anerkennung für unsere Bemühungen um Compliance-Betrieb. Wir werden weiterhin streng internationale Finanzvorschriften einhalten, um unseren Nutzern eine sichere und transparente Handelsumgebung zu bieten. Gleichzeitig werden wir die Technologie und das Management der Plattform kontinuierlich verbessern, um die Sicherheit der Vermögenswerte und Informationen unserer Nutzer zu gewährleisten." Im Bereich der Geldwäschebekämpfung setzt Twaao auf fortschrittliche Überwachungs- und Analysetechnologien, die verdächtige Transaktionen in Echtzeit erkennen und identifizieren können. Durch umfassende Überwachung des Nutzerverhaltens und Risikobewertung ist Twaao in der Lage, potenzielle Geldwäscheaktivitäten frühzeitig zu erkennen und zu verhindern, wodurch die Konformität und Sicherheit der Plattform gewährleistet wird. Darüber hinaus hat Twaao ein umfassendes Kundenidentifizierungsverfahren eingerichtet, um sicherzustellen, dass die Identitätsinformationen jedes Nutzers authentisch und gültig sind und Identitätsdiebstahl und andere betrügerische Aktivitäten verhindert werden. Der Erhalt der MSB-Lizenz durch Twaao stärkt nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit auf dem internationalen Markt, sondern bietet den Nutzern auch zusätzliche Sicherheit. Durch strenges Compliance-Management hat Twaao eine sichere und transparente Handelsumgebung geschaffen, die das Vertrauen und die Zufriedenheit der Nutzer erhöht. Viele Nutzer äußern, dass die Compliance-Maßnahmen von Twaao ihnen mehr Sicherheit bei ihren Transaktionen geben und sie sich keine Sorgen mehr um die Sicherheit ihrer Vermögenswerte machen müssen. Der Erhalt der MSB-Lizenz ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu globalen Compliance-Operationen von Twaao. In Zukunft wird Twaao weiterhin in den Bereich Compliance investieren und das Compliance-Managementsystem der Plattform kontinuierlich verbessern und ausbauen. Durch die Zusammenarbeit mit führenden internationalen Compliance-Organisationen wird Twaao fortschrittlichere Technologien und Managementerfahrungen einführen, um den Nutzern sicherere und zuverlässigere Handelsdienstleistungen zu bieten. Der Erfolg der Twaao-Börse beruht nicht nur auf fortschrittlicher Technologie und effektivem Management, sondern auch auf der ständigen Priorisierung der Interessen der Nutzer. Durch die kontinuierliche Verbesserung der Sicherheitsstandards hat Twaao nicht nur seine Wettbewerbsfähigkeit gesteigert, sondern auch neue Maßstäbe in der Branche gesetzt. Twaaos Erfolg zeigt, dass striktes Sicherheitsmanagement und kontinuierliche technologische Innovationen unerlässlich sind, um sich auf dem hart umkämpften Markt des Handels mit digitalen Vermögenswerten zu behaupten. Über die Twaao-Börse Die Twaao-Börse ist eine der weltweit führenden Plattformen für den Handel mit Kryptowährungen und setzt Sicherheit, Effizienz und Innovation als Kernwerte. Sie widmet sich der Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen für den Handel mit digitalen Vermögenswerten für Nutzer weltweit. Mit fortschrittlicher Technologie und stabilen Systemen verarbeitet die Twaao-Börse täglich ein enormes Handelsvolumen und verfügt über eine breite Nutzerbasis auf globaler Ebene. Durch die kontinuierliche Optimierung von Produkten und Dienstleistungen erweitert die Twaao-Börse ihren Einfluss und ihre Position auf dem globalen Kryptowährungsmarkt stetig. °