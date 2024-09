Trading-Chance Nike: Jetzt könnten die Bären wieder angreifen

Werbung

In der kommenden Woche werden die Quartalsergebnisse von Nike erwartet. Dass der Gewinn pro Aktie unter dem des Vorjahreszeitraums liegen wird, ist Konsens, die Frage ist nur, ob trotzdem eine positive Überraschung gelingt. Aber angesichts des derzeitigen Chartbilds müsste das schon eine große Überraschung sein, um die jetzt angelaufenen Charthürden zu bezwingen: Eine Trading-Chance Short.

In der vergangenen Woche wurde gemeldet, dass Nike unerwartet und bereits ab dem 14. Oktober einen neuen Chef erhält. Das führte, typisch bei einer Aktie, die nicht gut läuft, zu einem Kurssprung. Ob das indes die derzeit problematischen Perspektiven nennenswert aufhellen wird, ist wie immer bei einem solchen „Trainerwechsel“, fraglich. Und das ist nicht der einzige Aspekt, der andeutet, dass die kräftige Gegenbewegung nach oben, die Anfang August begann, langsam vor ihrem Ende stehen und die Short-Seller wieder aktiv werden könnten.

Viel erwarten die Analysten hier nicht

Nike hat ein vom Kalender abweichendes Geschäftsjahr, das jeweils am 31. Mai endet. Daher kommen die Quartalszahlen zu ungewöhnlichen Zeiten, die nächsten in Kürze, am 1. Oktober. Aber ob die dann die Rallye der letzten Wochen verlängern werden, ist fraglich. Die jüngste Quartalsbilanz kam Ende Juni und sorgte für einen kapitalen Kurseinbruch, wie der Chart unten zeigt, weil man für das am 31.8. endende Quartal, über das Nike kommende Woche berichten wird, ein Umsatzminus zum Vorjahr von zehn Prozent avisierte, weil das Geschäft in den USA auf der Stelle tritt und es auch in China nicht gut läuft. Und dass diese Aktie auf die hektischen Maßnahmen der chinesischen Notenbank am Dienstag nicht allzu sehr reagierte, zeigt schon:

Wunder erwartet man auch jetzt im so wichtigen Markt China nicht. Und die Analysten sind trotz des massiven Abstiegs der Aktie seit Ende letzten Jahres nicht gerade bullisch gestimmt: Das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei 92,60 US-Dollar und ist fast erreicht, die Hälfte der Experten wertet Nike nur als Halteposition. Dieses durchschnittliche Kursziel könnte allemal noch erreicht werden, aber darüber würde es nicht nur wegen der Skepsis der Analysten eng:

Dreifacher Widerstand voraus

Die Nike-Aktie ist zwar durch die Meldung über den Wechsel auf dem Chefsessel über die vom Dezember 2023 ausgehende, mittelfristige Abwärtstrendlinie gesprungen, steht jetzt aber vor gleich drei weiteren, markanten Charthürden. Die zu überwinden würde angesichts des schon jetzt überkauften, markttechnischen Zustands wohl nur gelingen, wenn Nike kommende Woche in der Bilanz eine sehr große Überraschung präsentieren würde. Ansonsten wäre zu erwarten, dass die Bären sich die Aktie umgehend wieder vorknöpfen. Sie sehen diese Hürden im Chart:

Quelle: marketmaker pp4

Die erste Widerstandslinie liegt bei 88,66 US-Dollar und basiert auf den markanten Zwischentiefs vom Dezember 2023 und von Anfang April dieses Jahres. Darüber wartet bereits bei aktuell 90,10 US-Dollar die obere Begrenzung eines kurzfristigen Aufwärtstrendkanals, den man derzeit noch als „bärische Flagge“ und damit als Konsolidierung innerhalb des Abwärtstrends sehen könnte. Und als dritte potenzielle Bremsmarke sehen wir dann noch die 200-Tage-Linie bei derzeit 92,79 US-Dollar – eine Linie, an der Nike in diesem Jahr noch nicht vorbeigekommen ist.

Wir würden den Stop Loss Short zwar sicherheitshalber knapp über eine vierte Hürde legen, die zwischen 97,06 und 99,67 US-Dollar wartet, aber die Chance, dass Nike schon vorher abdrehen muss, ist derzeit gar nicht schlecht.

Short-Trade setzt auf die zeitnahe Rückkehr der Bären

Für diese Trading-Chance stellen wir Ihnen ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor, das mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 117,961 US-Dollar aktuell einen Hebel von 3,0 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 102 US-Dollar platzieren, das würde beim derzeitigen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,1150 USD einem Kurs von ca. 1,40 Euro im Zertifikat entsprechen. Die WKN dieses Nike Short-Zertifikats lautet PC8F8F.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 88,66 US-Dollar, 90,10 US-Dollar, 92,79 US-Dollar, 97,06 US-Dollar, 99,67 US-Dollar

Unterstützungen: 79,10 US-Dollar, 76,74 US-Dollar, 70,75 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Nike

Basiswert Nike WKN PC8F8F ISIN DE000PC8F8F7 Basispreis 117,961 US-Dollar K.O.-Schwelle 117,961 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 3,0 Stop Loss Zertifikat 1,40 Euro

