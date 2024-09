Nun sind fast neun Monate dieses Jahres vergangen. Der Blick auf die Kapitalmärkte offenbart dabei etliche erstaunliche Tatsachen. Vor allem wird einmal mehr deutlich: An den Börsen drehen sich Stimmungen sehr schnell. Favoriten – ob nun Einzeltitel oder Branchen – können rasch abstürzen. Gleichzeitig tauchen immer wieder überraschende Favoriten auf.

Zu den überraschenden Favoriten gehören in diesem Jahr einige Branchen, die sowohl in den USA als auch in Europa auf den vorderen Plätzen stehen. Ohne Übertreibung kann man hier von einem Favoritenwechsel sprechen – das gilt insbesondere für die US-Börsen.

Beispiel S&P 500: Hier hat der Index dieser Tage ein neues Allzeithoch erreicht. Das Jahresplus summiert sich auf rund 20 Prozent. An der Spitze der Sektoren stehen die Versorger mit einem Zuwachs von fast 26 Prozent. Dahinter folgt mit der Kommunikation immerhin ein Technologiesektor (+22,8 Prozent). Auf den folgenden Plätzen finden sich Finanzen (+20 Prozent) und Industrie (+18 Prozent).

Erst auf dem fünften Platz der insgesamt elf S&P 500-Sektoren steht mit einem Plus von rund 16 Prozent die Technologie. Hier hat es also 2024 einen klaren Wechsel gegeben, denn im Vorjahr dominierte die Technologie deutlich. Bei der insgesamt sehr positiven Wertentwicklung 2024 notiert keiner der Sektoren im Minus. Am Ende rangiert die Energie mit einem unterdurchschnittlichen Zuwachs von sechs Prozent.

Auch Europa erlebt einen Favoritenwechsel: Banken klar vorn

In der Gesamtperformance hängt Europa klar hinter den USA zurück. Der marktbreite Stoxx600-Index hat 2024 bislang nur knapp acht Prozent zugelegt. Der direkte Vergleich bei der Branchenbetrachtung ist etwas schwieriger, da hier 19 verschiedene Sektoren aufgeführt sind. Völlig überraschend führen die Banken mit einem Plus von knapp 19 Prozent.

Danach folgen der Einzelhandel (+18 Prozent) sowie Telekommunikation und Versicherungen (+17 Prozent). Anders als in den USA notieren in Europa sogar einige Sektoren im Minus. Den größten Abschlag verzeichnet der Automobilsektor mit fast 9 Prozent.

Die Versorger, die in den USA der Topsektor sind, haben in Europa nur um 7 Prozent zugelegt. Auch das zeigt einen großen Unterschied zwischen den beiden wichtigen Aktienmärkten USA und Europa.

Insgesamt zeigt der Blick auf die Entwicklung der Sektoren eine deutliche Rotation. Zudem ist die Konzentration auf Technologietitel wohl erst einmal nicht mehr so stark ausgeprägt.