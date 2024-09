Autobauer bremsen DAX ein. Inflationszahlen im Blickpunkt

Der DAX® startete mit einem leichten Abschlag in den Handel – konnte sich allerdings noch oberhalb der Marke von 19.400 Punkten halten. Aus den USA kamen keine signifikaten Impulse und die Börsen in Asien schloss sehr uneinheitlich. Chinesische Titel profitierten weiterhin vom geplanten Konjunkturprogramm. In Japan brachen die Notierungen hingegen kräftig ein. Im Tagesverlauf werden noch Inflationszahlen gemeldet. Zudem hält Fed-Chef Jerome Powell eine Rede.

Unternehmen im Fokus

Bayer bestätigte den Ausbruch aus dem langfristigen Seitwärtstrend. Kommt nun die Trendwende? BayWa geht davon aus, dass die Gläubigerbanken, dem angeschlagenen Konzern möglicherweise mehr Zeit und Geld geben, um die Probleme zu lösen. Die Aktie reagierte mit einem kräftigen Kursaufschlag. Der neue Stahlchef von ThyssenKrupp, Dennis Grimm, deutete einen schärferen Sparkurs an, um die Stahlsparte wieder auf Kurs zu bringen. Details nannte er allerdings noch nicht. Seit dem Tief Mitte des Monats verbesserte sich der MDAX®-Wert um über 20 Prozent. Heute stagnierte das Papier zunächst im Bereich des Schlusskurses von Freitag. VW korrigierte die Prognosen für das Gesamtjahr bereits am Freitag nach unten. Heute morgen folgte Aston Martin und Stellantis. Die Aktien der Autobauer legten heute den Rückwärtsgang ein.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 19.490/19.808 Punkte

Unterstützungsmarken: 18.975/19.073/19.171/19.344 Punkte

Der DAX® brach am Freitag aus dem seit 10. September gebildeten Aufwärtstrendkanal nach oben aus und markierte bei 19.490 Punkten ein neues Allzeithoch. Zum Handelsauftakt gab der Leitindex auf 19.420 Punkte nach. Damit blieb der Index zunächst noch oberhalb der Oberkante des Aufwärtstrendkanals. Die Chance auf einen neuen Anlauf auf 19.490 Punkte und eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 19.808 Punkte (138,2%-Retracementlinie) bleibt somit bestehen. Ein Rücksetzer unter 19.344 Punkte könnte derweil eine Konsolidierung bis 19.171 Punkte auslösen.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 29.08.2024 – 30.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 28.09.2019 – 27.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 69,57* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 85,23** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 95,79*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.09.2024; 09;50 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD84PB 1,50* 17.500 20.000 21.03.2025 DAX® HD84PD 4,41 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 5,81 * 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 6,74 * 17.500 22.000 21.03.2025

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.09.2024; 09:50 Uhr

