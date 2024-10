IRW-News: Power Nickel Inc.: Power Nickel berichtet über neue Analyseergebnisse aus seiner polymetallischen Zone Lion

IRW-PRESS: Power Nickel Inc.: Power Nickel berichtet über neue Analyseergebnisse aus seiner polymetallischen Zone Lion

Bohrlöcher 63,66,67 ergeben 5-12 Meter mit CuÄq von 2,36 % bis 5,93 %

Toronto, Ontario, Kanada, 1. Oktober 2024 / IRW-Press / Power Nickel Inc. (das Unternehmen oder Power Nickel) (TSX-V: PNPN, OTCBB: PNPNF, Frankfurt: IVV) berichtet, dass es die Analyseergebnisse für die ersten fünf Bohrlöcher des Bohrprogramms vom Sommer 2024 aus seiner polymetallischen Zone Lion erhalten hat.

Wir haben berichtet, dass unser Sommer-Explorationsprogramm die Zone Lion um 50 % erweiterte, und heute geben wir die ersten Analyseergebnisse aus dem Programm bekannt. Die Ergebnisse stammen aus Zielen, die, wie wir jetzt wissen, außerhalb der Hauptzone von Lion liegen, und zwar in dem von uns so bezeichneten Gebiet Halo. Die Bohrlöcher 63, 66 und 67 brachten dennoch großen Mehrwert für das Projekt. Fünf Meter mit 5,93 % CuÄq sind hervorragend in Bohrloch 63, und die Bohrlöcher 66 und 67 zeigten beide einen sehr großen Abschnitt von 12 Metern mit 2,97 % CuÄq bzw. 2,36 % CuÄq. Nach dieser Reihe an Bohrlöchern wurden die Bohrer wieder mit einem flacheren Neigungswinkel weiter westlich ausgerichtet, wo wir erneut auf die Hauptzone von Lion stießen. Die Analyseergebnisse für diese Bohrlöcher stehen noch aus, sagte CEO Terry Lynch.

Höhepunkte:

PN-24-063 ergab:

5,00 m mit 0,48 g/t Au, 24,82 g/t Ag, 4,41 % Cu, 0,21 g/t Pd, 6,15 g/t Pt und 0,47 % Ni

einschließlich:

3,00 m mit 0,73 g/t Au, 37,90 g/t Ag, 7,10 % Cu, 0,30 g/t Pd, 9,26 g/t Pt und 0,50 % Ni

PN-24-066 ergab:

12,05 m mit 0,09 g/t Au, 4,53 g/t Ag, 0,65 % Cu, 6,39 g/t Pd, 0,30 g/t Pt und 0,06 % Ni

einschließlich:

3,00 m mit 0,20 g/t Au, 12,50 g/t Ag, 1,95 % Cu, 2,26 g/t Pd, 0,62 g/t Pt und 0,12 % Ni

mit:

1,00 m mit 0,28 g/t Au, 32,4 g/t Ag, 5,08 % Cu, 4,44 g/t Pd, 0,44 g/t Pt und 0,16 % Ni

PN-24-067 ergab:

12,15 m mit 0,12 g/t Au, 8,54 g/t Ag, 1,75 % Cu, 1,99 g/t Pd, 0,36 g/t Pt und 0,14 % Ni

einschließlich:

2,65 m mit 0,16 g/t Au, 8,47 g/t Ag, 1,27 % Cu, 1,01 g/t Pd, 0,84 g/t Pt und 0,11 % Ni

und:

2,35 m mit 0,31 g/t Au, 32,77 g/t Ag, 7,41 % Cu, 8,59 g/t Pd, 0,64 g/t Pt und 0,32 % Ni

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77000/PowerNickel_011024_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Längsansicht der Zone Lion; Analyseergebnisse aus PN-24-063 bis PN-24-067 sind in Rot dargestellt. Die aktuelle Größe der Zone wurde aus der Beobachtung von semimassiven bis massiven Sulfiden hergeleitet. Ein interpretierter Deformationskorridor scheint das Vorhandensein und die Mächtigkeit mineralisierter Sulfide zu kontrollieren.

Untenstehende Tabelle 1 zeigt die bedeutenden Ergebnisse der zuvor veröffentlichen Bohrlöcher sowie die aktuellen Analyseergebnisse. Die Gesamtheit der erhaltenen Ergebnisse weist eine erhebliche Erfolgsrate auf, was zum stetig wachsenden Vertrauen in die Kontinuität der Zone beiträgt.

Proben aus den restlichen Bohrlöchern befinden sich nun im Labor, und das Unternehmen geht davon aus, über diese im Oktober berichten zu können.

Wie wir zuvor beschrieben haben, reicht die Mächtigkeit der massiven Chalkopyritzone im Bohrkern von 5 bis 10 Metern wahrer Mächtigkeit, nimmt aber seitlich auf weniger als 1 Meter ab. Zusammen mit der laufenden Strukturinterpretation und den 3-D-Modellen lassen die neuen Ergebnisse auf eine umgekehrte Beziehung zwischen Mächtigkeit und Dehnungsintensität schließen. Wie in Abbildung 1 dargestellt, zeigen die Ergebnisse, die in der Tiefe unterhalb der aktuellen Zone erhalten wurden, eine abnehmende Mächtigkeit, was darauf schließen lässt, dass die Zone möglicherweise in einen Deformationskorridor (Verwerfung) verschoben wurde; bei einem solchen Szenario ist es sehr gut möglich, dass die Zone auf der anderen Seite der Verwerfung wieder an Mächtigkeit zunimmt. Unser kurzfristiger Plan beinhaltet Step-out-Bohrungen von ein paar Hundert Metern von der Entdeckungszone, um das Potenzial für solche Verschiebungen zu explorieren, sagte Ken Williamson, VP of Exploration.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77000/PowerNickel_011024_DEPRCOM.002.png

Hinweis: Die Länge wird als die Entfernung im Bohrloch angegeben, wie sie aus vorläufigen Quick Logs hervorgeht; die wahre Mächtigkeit entspricht 60-80 % einer solchen Entfernung im Bohrloch in Abhängigkeit von der Ausrichtung des Bohrlochs. *CuÄq Rec ist CuÄq berechnet auf Grundlage der folgenden Metallpreise (USD): 2.360,15 $/Unze Au, 27,98 $/Unze Ag, 1.215,00 $/Unze Pd, 1000,00 $/Unze Pt, 4,00 $/Pfund Cu, 10,00 $/Pfund Ni und 22,50 $/Pfund Co., und einem Ausbeutegehalt von 80 % für alle Rohstoffe, was Vergleichswerten entspricht.

Untenstehende Abbildung 2 und Abbildung 3 sind Querschnitte durch die Zone Lion entlang der in dieser Pressemitteilung berichteten Bohrlöcher mit den neuen geologischen Analyseergebnissen im geologischen Kontext. Auf den Fotos des Bohrkerns kann man die gute Korrelation zwischen dem Vorhandensein von Sulfiden und den gemeldeten polymetallischen Gehalten erkennen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77000/PowerNickel_011024_DEPRCOM.003.png

Abbildung 2: Abschnitte 05+50. Die mineralisierte Zone liegt innerhalb der roten Klammern. Bestehend aus massivem und halbmassivem Chalkopyrit und Stringern.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77000/PowerNickel_011024_DEPRCOM.004.png

Abbildung 3: Abschnitte 05+00. Die mineralisierte Zone liegt innerhalb der roten Klammern. Bestehend aus massivem und halbmassivem Chalkopyrit und Stringern.

Qualitätssicherung/-kontrolle (QAQC) und Probenahme

GeoVector Management Inc (GeoVectory) ist das Beratungsunternehmen, das mit der Durchführung des tatsächlichen Bohrprogramms beauftragt wurde, einschließlich Bohrkernerfassung und Beprobung des Bohrkerns.

Alle Proben wurden an das unabhängige gewerbliche Labor von Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) übergeben. Hier erfolgt sowohl die Aufbereitung als auch die Auswertung der Proben. Actlabs ist ein gewerbliches Labor, das in keinem Nahverhältnis zu Power Nickel steht und auch keine Beteiligungen am Projekt Nisk besitzt. Actlabs ist ein nach ISO 9001 und 17025 zertifiziertes und akkreditiertes Labor. Die bei Actlabs eingereichten Proben werden mittels Standardaufbereitungsmethoden und RX-1 (Trocken, Zerkleinern (< 7 kg) 80 % kleiner als 2 mm), Riffelspaltung (250 g) und Pulverisierung ((Weichstahl) 95 % kleiner als 105 m) aufbereitet. Die Analyse erfolgt mittels 1F2 (ICP-OES) und 1C-OES - 4-Säure-Aufschluss nahe der Gesamtmenge + Gold-Platin-Palladium-Analyse und 8-Peroxid-ICP-OES für die reguläre und über der Nachweisgrenze liegende Analyse. Pegmatitproben werden mit der UT7-Methode - Li bis zu 5 %, Rb bis zu 2 % - analysiert. Actlabs führt auch eine interne Analyse der Duplikate aus grobkörnigem Material bzw. Mahlpulver durch, um eine korrekte Probenaufbereitung und Kalibrierung der Geräte sicherzustellen.

Das QAQC-Programm von GeoVector umfasst das regelmäßige Einbringen von CRM-Standards, Duplikaten und Leerproben in den Probenstrom sowie eine strenge Überprüfung aller Ergebnisse.

Die in der aktuellen Pressemitteilung vorgestellten Ergebnisse sind vollständig in den mineralisierten Abschnitten; die Ergebnisse für den oberen Teil der beiden gemeldeten Bohrungen stehen jedoch noch aus. Die QAQC und die Datenvalidierung wurden bei den Teilen der Bohrungen durchgeführt, wo die Analyseergebnisse vollständig integriert sind, und es wurden keine wesentlichen Fehler festgestellt.

Qualifizierter Sachverständiger

Kenneth Williamson, Géo, M.Sc., VP Exploration bei Power Nickel, ist der qualifizierte Sachverständige, der die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt hat.

Über Power Nickel Inc.

Power Nickel ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des hochgradigen Projekts Nisk zu Kanadas erster kohlenstoffneutraler Nickelmine konzentriert.

Das Konzessionsgebiet NISK umfasst eine bedeutende Landposition (20 Kilometer Streichlänge) mit zahlreichen hochgradigen Abschnitten. Power Nickel konzentriert sich auf die Erweiterung der historischen hochgradigen Nickel-Kupfer-PGE-Mineralisierung mit einer Reihe von Bohrprogrammen, die darauf ausgelegt sind, die ursprüngliche Entdeckungszone Nisk zu erproben und das Landpaket auf angrenzende potenzielle Nickelvorkommen zu untersuchen.

Neben dem Projekt Nisk besitzt Power Nickel auch bedeutende Landpakete in British Columbia und Chile. Das Unternehmen ist dabei, diese Vermögenswerte im Rahmen eines Arrangement-Plans, der den eingetragenen Aktionären von Power Nickel zur Genehmigung vorgelegt werden wird, in ein entsprechendes Vehikel umzuorganisieren.

