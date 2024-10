Wall Street stieg in zehn der letzten elf Monate. Das Beste Jahr seit 1997!

Die Wall Street konnte mit dem September den fünften Monat in Folge mit Kursgewinnen feiern. In zehn der letzten elf Monate ging es an der Wall Street aufwärts. Der saisonal sonst schwache September brachte dem Dow Jones einen Anstieg von 1,9 Prozent, mit dem S&P 500 2 Prozent und dem Nasdaq 2,7 Prozent im Plus. Trotz der Spannungen in Nahost sackte der Ölpreis im dritten Quartal rund 17 Prozent ab. Öl steht auch am ersten Handelstag des vierten Quartals unter Druck. Im Fokus steht heute der umfangreiche US-Hafenstreik, wie auch erneute Medienberichte, dass Boeing in Folge des dort laufenden Streiks eine rund $10 Mrd. Kapitalerhöhung umsetzen dürfte. Apple könnte durch negative Kommentare von Barclays belastet werden. Demnach soll Apple bei den Lieferanten die Aufträge für das iPhone 16 im Dezember-Quartal gesenkt haben.



