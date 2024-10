Trading-Chance adidas: Trading-Ziel erreicht, jetzt wird Short wieder spannend

Werbung

Nike streicht seinen bisherigen Ausblick, adidas legt daraufhin zu. Das Argument: Der deutsche Sportartikelhersteller könnte von Nikes Schwäche profitieren. Was zwar sein kann. Aber in einem Konsumumfeld wie aktuell, mit wackliger Perspektive und nahe am Jahreshoch der Aktie drängt sich der Gedanke, den im Long-Trade von 8. August erzielten Gewinn in die steigenden Kurse hinein zu kassieren und auf Short zu drehen, förmlich auf.

Nike hat, mal wieder, die ohnehin mageren Erwartungen verfehlt. Nicht in Bezug auf das abgelaufene Quartal, da lag man beim Gewinn pro Aktie über den Prognosen, wenngleich satt unter Vorjahr. Aber der Blick voraus ist äußerst trübe, die bisherige Prognose wurde zurückgenommen, ein Sparprogramm läuft. Die adidas-Aktie fiel zum Start in den heutigen Mittwochs-Handel zunächst, dann aber zog sie an und egalisiert zur Stunde sogar das kräftige Minus des Vortags. Die Frage ist, ob das tragfähig ist.

Teuer bewertet, ungünstiges Konsumumfeld, über dem durchschnittlichen Analysten-Ziel

Man darf es immerhin in einer Größenordnung bezweifeln, die zum Mitnehmen des aktuell per heute 12 Uhr um die 40 Prozent liegenden Gewinns des Anfang August vorgestellten Long-Trades animiert. Zugleich auf Short zu drehen, mag dabei spekulativ sein, aber das ist Trading zum einen immer, zum anderen war es Anfang August die Long-Seite, die man als noch ein wenig spekulativer einordnen müsste. Denn adidas als Sportartikelhersteller produziert Waren, die großenteils in die Kategorie „nice to have“ gehören. Produkte also, die man, wenn man seine Ausgaben einer wirtschaftlich schwierigen Lage anpasst, problemlos weglassen könnte.

Und auch, wenn adidas seine 2024er-Gewinnprognose bereits angehoben hat: Von den starken Jahren 2019 und 2021 ist man noch sehr weit entfernt, die Bewertung mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 62 äußerst teuer. Und dass sukzessiv wieder sinkende Leitzinsen das Verhalten der Verbraucher, ob in Europa, den USA oder Asien, auf den Kopf stellen, ist eine Annahme, die sich zumindest für die Anfangsphase sinkender Zinsen, wenn man auf noch billigere Kredite und günstigere Preise wartet, nicht halten ließe.

Markanter, mittelfristiger Widerstand erreicht

Dementsprechend sind die Analysten auch jetzt weniger optimistisch als die bullischen Trader, das durchschnittliche Kursziel für die adidas-Aktie liegt bei 230 Euro ... und ist aktuell überboten. Hinzu kommt, dass der Kurs nicht nur aus Sicht des Analysten-Konsens als „oben“ eingeordnet werden könnte:

Quelle: marketmaker pp4

Die adidas-Aktie ist jetzt fast am oberen Ende ihrer „Trompeten-Formation“ (diesem im Chart blau gehaltenen, nach rechts offenen Dreieck) angekommen und notiert im Bereich der Zwischenhochs seit April. Zugleich ist die Aktie markttechnisch schon relativ weit gelaufen, nahe der überkauften Zone angelangt. Angesichts der wackligen Argumentation, dass Nikes schwache Zahlen diesmal nicht für die gesamte Branche gelten, sondern der Rest davon sogar profitiert, ist das wohl ein Bereich, in dem sich viele Trader den Richtungswechsel überlegen, immerhin wäre die sich unmittelbar anbietende Kurszielzone zwischen 194,30 und 211,30 Euro verlockend weit entfernt. Eine günstige Gemengelage, um hier Long Kasse zu machen und zurück auf die Short-Seite zu gehen.

Long-Trade am oberen Ende einer breiten Supportzone

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 295,810 Euro derzeit einen Hebel von 4,0 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 258 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspricht einem Kurs von ca. 3,70 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die adidas-Aktie lautet PC8R1P.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 242,00 Euro, 243,90 Euro, 247,00 Euro

Unterstützungen: 211,30 Euro, 208,92 Euro, 198,80 Euro, 194,30 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf adidas

Basiswert adidas WKN PC8R1P ISIN DE000PC8R1P7 Basispreis 295,810 Euro K.O.-Schwelle 295,810 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 4,0 Stop Loss Zertifikat 3,70 Euro

