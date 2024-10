Endspurt im Börsenspiel: Kobold Titelkandidat Nummer 1

Das Börsenspiel "Trader 2024" der Société Générale geht so langsam aber sicher ins letzte Drittel und in der onvista-Spielgruppe bleibt es weiter spannend. Mit einem Depotwert von knapp 470.000 Euro oder einem Plus von 369 Prozent ist Spieler Kobold weiter die Nummer 1 in der Gruppe, gefolgt von Spieler mrx mit einem Zuwachs von gut 260 Prozent.

In Reichweite des Top-Duos rangiert Spieler sabin123 auf Rang drei mit einem Depotzuwachs von knapp 246 Prozent.

Profi-Trader Martin Goersch befindet sich momentan auf Platz 182. Sein technologielastiges Depot bestehend aus Nvidia, Palantir und einem Nasdaq100 Long-Ko-Zertifikat kann es aktuell mit einem Plus von 9,50 Prozent nicht ganz mit der Spitzengruppe aufnehmen.

Wer sich jetzt noch anmelden will, kann weiterhin in das Spiel einsteigen. Wichtig: Dein Depot wird beim Start auf 100.000 Euro zurückgesetzt. Alle Informationen zur Anmeldung findest du hier.