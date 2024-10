Wegen Hurrikan 'Milton': Astronauten-Rückkehr von ISS verschoben

WASHINGTON (dpa-AFX) - Wegen des auf den US-Bundesstaat Florida zusteuernden Hurrikans "Milton" müssen vier Raumfahrer einige Tage länger als geplant im All bleiben. Die "Crew 8" - bestehend aus den Nasa-Astronauten Matthew Dominick, Michael Barratt und Jeanette Epps sowie dem Kosmonauten Alexander Grebenkin - hatte eigentlich schon am Montag von der Internationalen Raumstation ISS abdocken sollen. Weil ihre "Crew Dragon"-Kapsel aber vor der Küste Floridas im Meer landen soll, sei die Rückkehr nun erst einmal auf Sonntag verschoben worden, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Die "Crew 8" ist seit März an Bord der ISS.

Zuvor hatte die Nasa bereits den eigentlich für Donnerstag geplanten Start der Raumsonde "Europa Clipper" zum Jupitermond Europa vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida wegen des herannahenden Hurrikans vorerst abgesagt. "Milton" soll Mitte der Woche an Floridas Westküste auf Land treffen.