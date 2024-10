APA ots news: UNIQA: David Dlugos leitet Privatkunden-Segment

Als Head of Retail verantwortet David Dlugos den UNIQA Privatkundenbereich in Österreich und wird sowohl Produktangebote wie auch Vertriebsprozesse strategisch weiterentwickeln Wien (APA-ots) - " Mit David Dlugos hat ein ausgewiesener Versicherungsproduktexperte den UNIQA Privatkunden-Bereich übernommen. Die aktuellen Herausforderungen liegen in der digitalen Transformation, im Rahmen derer wir marktführende, modulare Produkte mit ertragreichem Pricing anbieten müssen. Er verfügt über die nötige Erfahrung hinsichtlich innovativer Produkte und Produktentwicklungsprozessen, ebenso wie über umfangreiches Know-how im Vertrieb ", so Peter Humer, Vorstand Kunde & Markt Österreich bei der UNIQA Insurance Group AG . David Dlugos folgt auf Hans-Christian Schwarz, der seit dem Frühjahr den Bereich Vertikale Geschäftsmodelle leitet. Gemeinsam mit seinem ambitionierten Team wird David Dlugos die Produktangebote und Prozesse für die UNIQA Privatkund:innen und auch Vertriebspartner weiterentwickeln und so diese wichtige Säule von UNIQA in Österreich weiter ausbauen. Ziel ist es, Tools und Prozesse für Kund:innen und den Vertrieb so zu gestalten, dass ein integrierter und effizienter Omnichannel-Ansatz entsteht. Dadurch soll den Bedürfnissen der Kund:innen - insbesondere nach Schnelligkeit und Transparenz entlang der Customer Journey - nachgekommen und gleichzeitig den Bedürfnissen der Vermittler:innen entsprochen werden, die sich vor allem mehr Zeit für die Kundenberatung wünschen. Der gebürtige Berliner David Dlugos (39) hat sowohl die Ausbildung zum Versicherungskaufmann als auch die Fachhochschule für Ökonomie und Management in Berlin absolviert. Neben seiner Hochschulausbildung startete David Dlugos seine Karriere in der Versicherungswirtschaft im Vertrieb. Danach folgten verschiedene Stationen, wie beispielsweise Vorstandsassistenz und die Verantwortung von Vertriebseinheiten mit B2B-Fokus. Seit 2019 ist er für UNIQA tätig - zunächst im strategischen Projektmanagement und seit 2021 leitete er das Innovation Produktportfoliomanagement der Schaden-/Unfallversicherung. UNIQA Group Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Mehr als 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 17 Ländern knapp 17 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 14 Märkten vertreten: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: UNIQA Insurance Group AG Mag. Natascha A. Smole Telefon: +43 664 88827382 E-Mail: natascha.smole@uniqa.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0110 2024-10-09/11:55