Tagesausblick für 11.10.: DAX ohne klaren Kurs. Berichtssaison startet.

Der DAX® pendelte im Tagesverlauf in einer Bandbreite zwischen 19.170 und 19.270 Punkten. Die US-Konsumentenpreise konnten keinen signifikanten Impuls geben, denn die Rate lag leicht über den Erwartungen und dämpfte Spekulationen auf weitere kräftige Zinssenkungen. Morgen werden Produzentenpreise aus den USA gemeldet. Zudem gibt es Reden von einigen US-Notenbänkern.

An den Anleihemärkte gaben die Notierungen im Tagesverlauf mehrheitlich nach. Dies gilt vor allem für langfristige Staatspapiere. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen setzte sich oberhalb von 2,25 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere bei 4,1 Prozent fest. Die Notierungen der Edelmetalle konnten sich nach den zuletzt schwachen Entwicklungen heute wieder fangen. Der Goldpreis verbesserte sich dabei auf 2.620 USD. Das größte Tagesplus verbuchte Platin mit einem Kurssprung auf 970 USD. Der Ölpreis zeigt sich in diesen Tagen volatil. Heute hatten die Bullen die Oberhand und schoben den Preis für ein Barrel Brent Crude Oil auf 78,20 USD.

Unternehmen im Fokus

Airbus hat im September 50 Flugzeuge ausgeliefert. Mit 497 Flugzeugen in den ersten neun Monaten fliegt der Flugzeugbauer dem Ziel, 2024 insgesamt 770 Flugzeuge auszuliefern, deutlich hinterher. Die Aktie schloss leicht im Plus. BMW und Mercedes-Benz meldeten für das dritte Quartal jeweils einen Absatzrückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Autobauer präsentierten sich heute dennoch stabil bis freundlich. Die Deutsche Lufthansa stetzt zum Überflug der 200-Tage-Durchschnittslinie an. Die Deutsche Pfandbriefbank hat das Gewinnziel für 2026 gestrichen und plant eine Neuausrichtung. Die Aktie brach daraufhin bis auf EUR 5,55 ein. Die Deutsche Telekom plant eine Dividendenerhöhung und ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu zwei Milliarden Euro. Die Aktie hat dennoch Probleme, das Septemberhoch von EUR 27 zu überwinden. Die Rückversicherer Hannover Rück. und Münchener Rück. setzten den gestern eingeleiteten Erholungskurs heute im frühen Handel fort. Analysten erwarten, dass Hurrikan Milton die Versicherungsbranche bis zu 100 Milliarden USD kosten und für steigende Versicherungspreise im Jahr 2025 sorgen könnte.

Morgen melden Porsche und VW Absatzzahlen für das abgelaufene Quartal. Zudem läuten JP Morgan und Wells Fargo die Berichtssaison ein.

Wichtige Termine: