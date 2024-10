Ratingagentur Moody's senkt Ausblick für Volkswagen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Ratingagentur Moody's schätzt die Aussichten für die Kreditwürdigkeit von Europas größtem Autobauer Volkswagen etwas düsterer ein als bislang.

Das Unternehmen bestätigte am Freitag zwar das Rating für die Volkswagen-Anleihen, stuft den Ausblick aber inzwischen als "negativ" nach zuvor "stabil" ein. Der Hintergrund dafür sei eine schwächere Entwicklung bei VW, nachdem der Automarkt in den vergangenen Monaten an Fahrt verloren habe. VW habe zwar Gegenmaßnahmen eingeleitet, aber diese seien mit Risiken behaftet.

Die Moody's-Experten verwiesen auf eine Reihe von Maßnahmen, mit denen das VW-Management die Geschäfte wieder in Schwung bekommen will. Dazu gehöre die neue Strategie in China, die Zusammenarbeit mit Rivian bei der Software-Entwicklung und der Sparkurs in Europa. "All diese Initiativen beinhalten signifikante Risiken bei der Umsetzung, aber wenn sie erfolgreich sind, können sie die Profitabilität, den Barmittelzufluss und die Entwicklungszeit neuer Modelle mittelfristig signifikant verbessern." Ergebnisse seien jedoch nicht vor Anfang 2026 zu erwarten.

Eine Geschäftsbelebung bei VW sei im kommenden Jahr nicht zu erwarten angesichts der Marktschwächen in China und Westeuropa, des zunehmenden Preisdrucks, möglicher Strafzahlungen wegen der CO2-Emissionen in Europa und zusätzlicher Restrukturierungskosten. Bei Porsche und Audi dürften die Geschäfte dank neuer Modelle anziehen, in China dürfte aber der Gewinn weiter zurückgehen. Auch in der Markengruppe Core, zu der die Kernmarke Volkswagen, Skoda und Seat/Cupra gehören, seien die Aussichten gedämpft.

