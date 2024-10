1.000 Euro investiert und in 2044 das Doppelte an jährlicher Dividende erhalten

Eine Investition von 1.000 Euro im Jahr 2024, die in 20 Jahren – also bis 2044 – zu einer jährlichen Dividende von 2.000 Euro führt, klingt auf den ersten Blick ehrgeizig. Doch mit einer klugen Anlagestrategie, den richtigen Aktien und der Zeit als Verbündeten ist dieses Ziel erreichbar. Und ich verrate auch, warum das so ist.

Starke Wachstumsunternehmen

Ein zentraler Faktor, um mit nur 1.000 Euro Startkapital das Ziel von 2.000 Euro jährlicher Dividende zu erreichen, ist die Auswahl starker Wachstumsunternehmen. Dabei muss zum Zeitpunkt des Kaufs noch gar keine Dividende fließen. Wichtiger ist ein intaktes Wachstum für die nächsten Jahre oder besser Jahrzehnte.

Wachstumsunternehmen sind dafür bekannt, dass sie ihre Ressourcen in Kapazitätsausbau, Innovation und Vertrieb investieren. Dies führt in den ersten Jahren häufig zu Verlusten. Entsprechend hoch ist der Finanzierungsbedarf, weshalb Dividenden oder Aktienrückkäufe eher tabu sind. Diesen Kurs unterstützen auch die Investoren. Über Kapitalerhöhungen finanzieren sie das Wachstum mit.

Anders sieht es aus, wenn das Unternehmen später eine komfortable Marktposition erreicht hat und die Cashflows sprudeln. Sind dann die Wachstumsperspektiven geringer und genügend finanzielle Reserven vorhanden, könnten die Investoren verstärkt auf Ausschüttungen und Aktienrückkäufe drängen. Die Erntezeit beginnt.

Man denke nur an Alphabet (WKN: A14Y6F) und Meta Platforms (WKN: A1JWVX). Beide Unternehmen haben ein Duopol im Online-Werbemarkt aufgebaut und verdienen heute prächtig. Das Wachstumspotenzial dürfte dabei noch lange nicht ausgeschöpft sein. Solche Unternehmen bieten zwar zunächst nur mickrige, dafür aber stabile Dividenden. Diese steigen oft im zweistelligen Prozentbereich pro Jahr.

Wer in sie investiert, profitiert also doppelt: Zum einen steigt der Wert der Anlage durch Kursgewinne aufgrund steigender Gewinne, zum anderen erhöht sich die Dividende kontinuierlich durch das interne Wachstum des Unternehmens.

Bei einem EPS-Wachstum von beispielsweise 15 % pro Jahr, versechzehnfacht sich das Ergebnis in 20 Jahren. Bei 25 % sind wir bei einem Faktor von 86! Entsprechend explosiv könnte die Dividendenentwicklung ausfallen.

Dividende reinvestieren

Einen Turbo können Anleger mit der Reinvestition der Dividenden zünden. Wer damit wieder Aktien des Top-Unternehmens kauft, vergrößert seine Position und erhält in Zukunft eine noch höhere Dividende.

Das Schöne daran: Diese Zusatzrendite wird nicht durch die erneute Einzahlung von frischem Kapital erzielt, sondern allein durch die Gewinne, die das Investment selbst abwirft. Es entsteht ein sich selbst verstärkender Effekt: Je mehr Dividenden reinvestiert werden, desto mehr Aktien besitzt man am Ende und desto höher fällt die letzte Dividendenzahlung aus.

Dieser Mechanismus wirkt vor allem über einen längeren Zeitraum. Durch regelmäßiges Reinvestieren wachsen die Erträge mit der Zeit immer schneller. Wenn das Unternehmen, in das investiert wurde, zudem jedes Jahr seine Dividende erhöht, wirkt der Zinseszinseffekt noch stärker. So kann sich die jährliche Ausschüttung schon nach wenigen Jahren deutlich erhöht haben – nach 20 Jahren vielleicht um ein Vielfaches.

Lange Haltedauer

Geduld ist das A und O. Das dürften viele Leser der Aktienwelt360-Artikel bereits gemerkt haben. Um das Ziel von 2.000 Euro jährlicher Dividende aus einer 1.000 Euro-Anlage zu erreichen, muss man langfristig denken und dem Kapital Zeit geben, durch Dividendenerhöhungen und Reinvestitionen zu wachsen.

In den ersten Jahren mag der Wertzuwachs dabei noch langsam erscheinen. Durch das Wachstum und den Zinseszinseffekt steigen die Dividenden jedoch nach einigen Jahren sichtbar an.

Wer also geduldig bleibt, die Dividenden reinvestiert und die richtigen Unternehmen auswählt, kann nach 20 Jahren ein jährliches Dividendeneinkommen erzielen, das höher ist als die ursprüngliche Investition. Dieses langfristige Denken hat sich in der Vergangenheit für viele Anleger ausgezahlt und kann auch in Zukunft zu beachtlichen Renditen führen, die einen Vorruhestand mit 40 ermöglichen.

Fazit zur Verfielfachung der Dividende

In erster Linie geht es aber um ein brillantes Unternehmen, das operativ mit hoher Schlagkraft den Gewinn pro Aktie steigern kann – und das über Jahrzehnte. Tiefe Burggräben, ein geringer Kapitalbedarf und intakte Megatrends sollten natürlich auch vorhanden sein. Genau das sind die Grundzutaten, um aus einer Investition von 1.000 Euro später eine doppelt so hohe jährliche Dividende zu erhalten.

Der Artikel 1.000 Euro investiert und in 2044 das Doppelte an jährlicher Dividende erhalten ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann.

Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Frank besitzt Aktien von Alphabet und Meta Platforms. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Alphabet und Meta Platforms.

Aktienwelt360 2024