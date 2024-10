Boeing baut 17.000 Stellen ab | Wall Street feiert Rekorde

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Der Montag an der Wall Street startet leicht freundlich. Der Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq blicken auf die fünfte Woche in Folge mit Kursgewinnen. Der S&P 500 blickt auf die besten ersten neun Monate eines Wahljahres seit mindestens 1950, und erlebt den zweit rasantesten Aufstieg aller bisherigen Bullenmärkte. Die ersten Ergebnisse der Banken untermauern die Hoffnung auf eine weichen Wirtschaftslandung, mit zyklischen Branchen und die Tech-Industrie unter den Gewinnern. Im Wochenverlauf werden 41 Unternehmen im S&P 500 Ergebnisse melden, darunter auch American Express, Bank of America, Citigroup, Netflix und UnitedHealth. Boeing hat nach dem Closing am Freitag lausige Quartalszahlen gemeldet, und gibt den Abbau von 17.000 Stellen bekannt. Das Risiko einer Kapitalerhöhung von mindestens $10 Mrd. bleibt hoch. Was China betrifft, sehen wir nach der Rede des Finanzministers am Wochenende, ein schwächeres Closing des Hang Seng. Der Shanghai Composite schloss freundlich. Der Markt hatte auf mehr Details zu weiteren Stimulus-Maßnahmen gerechnet.



00:00 Intro

00:23 Rückblick letzte Handelswoche

01:26 US Wahlen | Energiewerte (u.a. Enphase)

05:10 China (Wirtschaftsdaten u.a.) | Europa

08:05 USA: PCE Inflation, Renditen Staatsanleihen

09:10 Aussagen der Banken | Ausblick

11:00 Rhetorik von Trump | Bedeutung für Wall Street

13:15 Boeing baut 17.000 Stellen ab

17:52 Meta | Nvidia | Cerebras | Die magischen 7

19:05 Analysten zu Apple, Caterpillar u.v.a.

21:28 Wochenausblick | Geopolitik





