Orascom Development Holding AG: Orascom Development Egypt unterzeichnete eine Kreditfazilität in Höhe von USD 155 Millionen mit der International Finance Corporation

Altdorf, 15. Oktober 2024 – Orascom Development Holding AG (ODH) gibt bekannt, dass ihre grösste Tochtergesellschaft in Ägypten, Orascom Development Egypt (ODE), erfolgreich eine Kreditfazilität in Höhe von USD 155 Millionen mit der International Finance Corporation (IFC) unterzeichnet hat. Diese Kreditfazilität wird in erster Linie zur teilweisen Refinanzierung der bestehenden Schulden von ODE und zur Finanzierung potenzieller Wachstumschancen im Hotelbereich in El Gouna sowie für geplante Kapitalaufwendungen für die Renovierung der Hotels, einschliesslich des Mövenpick Resort and Spa El Gouna, verwendet werden. Die Finanzierung wird die Kreditspreads des Unternehmens senken und die Laufzeit der Schulden verlängern, wodurch sich das Schuldenprofil von ODH verbessert. Die Finanzierung wird die Kreditspreads des Unternehmens senken und die Laufzeit der Schulden verlängern, womit sich das Schuldenprofil von ODH verbessert.

Die neue Kreditsfazilität umfasst eine tilgungsfreie Zeit von 2.5 Jahren und eine Laufzeit von 8.5 Jahren, wobei die halbjährlichen Rückzahlungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 beginnen sollen. Die Finanzierungsbedingungen bieten eine Zinsmarge von 3.80% über SOFR und 3.87% über Euribor. Die Fazilität wird daher die Zinsmarge für den USD-Anteil der Verschuldung effektiv von 4.25% auf 3.80% und für den Euro-Anteil von 4.75% auf 3.87% reduzieren.

Ashraf Nessim, Group CFO von Orascom Development, kommentierte: „Ich freue mich über das Vertrauen und die Unterstützung, die wir von der IFC im Rahmen dieses Kreditvertrages erhalten haben. Diese Fazilität ermöglicht es dem Unternehmen, die Finanzierungsbedingungen unter Berücksichtigung unseres verbesserten finanziellen und operativen Profils zu optimieren, und steht im Einklang mit unseren Zielen. Diese proaktive Refinanzierung senkt unsere Kapitalkosten und stärkt die Liquidität. Die durch diese Transaktion erzielten niedrigeren Kreditspreads werden den freien Cashflow verbessern und unsere Geschäftsstrategie unterstützen, während das Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA bei weniger als 1.3x bleibt.“

Orascom Development Holding (ODH) ist ein führender Entwickler von integrierten Ortschaften, die Hotels, Privatvillen, Wohnungen, Freizeiteinrichtungen wie etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio von Orascom Development Holding umfasst Destinationen in sieben Ländern (Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro und Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan zehn Destinationen: Fünf in Ägypten (El Gouna, Taba Heights, Makadi Heights, O-West und Byoum), The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman , Luštica Bay in Montenegro und West Carclaze Garden Village in Grossbritannien. Die Aktien von ODH sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Für weitere Informationen siehe auch https://www.orascomdh.com/.

Orascom Development Holding AG Gotthardstraße 12 6460 Altdorf Schweiz Telefon: +41 41 874 17 17 E-Mail: ir@orascomdh.com Internet: www.orascomdh.com

