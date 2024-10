Wochenausblick: 7 DAX-Konzerne und 2 Mega-Caps legen Zahlen vor

Mehrheitlich gute Unternehmenszahlen und die Lockerung des Leitzinses seitens der EZB sorgten in der zurückliegenden Woche für gute Laune unter den Anlegern. Am Montag steht die Zinsentscheidung in China an. Kürzlich beschloss China ein umfangreiches Konjunkturpaket. Ein Bestandteil sind Zinssenkungen. Im Wochenverlauf dürfte jedoch der Fokus auf Unternehmensdaten liegen. Zwei der Magnificent 7 und zahlreiche andere Blue Chips legen Zahlen vor.

An den Anleihemärkten zeigte sich im Wochenverlauf ein gemischtes Bild. Die Renditen europäischer Staatspapiere gaben dabei deutlich nach. Der Spread zwischen 2- und 10-jährigen Titeln weitete sich dabei bis auf neun Basispunkte aus. In den USA pendelten die Renditen kurz- und langlaufender Staatsanleihen hingegen in einer engen Range seitwärts. Der Goldpreis ist derweil im Rallyemodus. Dabei stieg die Notierung für eine Feinunze Gold am Freitag auf 2.715 USD – ein neues Allzeithoch. Der Silberpreis schraubte sich über die 32 USD-Marke und erreicht damit erneut das Niveau von Ende 2012. Am Ölmarkt sind hingegen die Bären los. Schwache BIP-Zahlen aus China drückten die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil zum Wochenschluss auf 73,50 USD.

Unternehmen im Fokus

Kommende Woche werden aus Europa unter anderem Atoss Software, Beiersdorf, Carrefour, Deutsche Bank, Deutsche Börse, flatexDEGIRO, Kering, L`Òreal, Mercedes-Benz, Metro, MTU Aero Engines, Roche, SAP, Siltronic, STMicroelectronics, Symrise, Traton und Vivendi Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen. In den USA öffnen unter anderem Amazon, AT&T, GE Aerospace, General Electric, General Motors, IBM, Tesla, Texas Instruments und Verizon die Bücher.

Wichtige Termine

MONDAY OCTOBER 21, 2024

China (Mainland)-Rate decision

Germany-PPI

Dallas Federal Reserve Bank President Logan speaks before a SIFMA

Minneapolis Federal Reserve Bank President Kashkari participates in a town hall

Kansas City Federal Reserve Bank President Schmid speaks on economy

TUESDAY OCTOBER 22, 2024

ECB’s McCaul speaks at tech event

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

Philadelphia Federal Reserve Bank President Harker speaks on Fintech

ECB’s Lane speaks at central banking event

WEDNESDAY OCTOBER 23, 2024

Federal Reserve Board Governor Bowman gives opening remarks at Fintech conference

United States-Existing Homes

ECB’s Lane speaks at IIF event

ECB’s Lagarde discusses Europe’s economic outlook

ECB’s Cipollone speaks about payments

Richmond Federal Reserve Bank President Barkin speaks on impact of community colleges

Federal Reserve issues Beige Book

THURSDAY OCTOBER 24, 2024

Germany-PMI Flash

ECB’s Lane speaks at conference

United States-Jobless

Cleveland Federal Reserve Bank President Hammack gives welcome at inflation

ECB’s Buch speaks at central banking event

ECB’s McCaul speaks at IIF conference

FRIDAY OCTOBER 25, 2024

Germany-Import Prices

Germany-Ifo Changes

ECB publishes consumer expectations survey

ECB publishes lending data

United States-Durables

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 19.666/19.808 Punkte Unterstützungsmarken: 19.073/19.171/ 19.285/19.490/19.537 Punkte Der DAX® nahm in der zweiten Wochenhälfte den Aufwärtstrend wieder auf und markierte bei 19.666 Punkten ein neues Allzeithoch. Die Aufwärtsdynamik hat zwar sichtlich nachgelassen. Mit einem Ausbruch über die Widerstandsmarke könnten neue Kaufimpulse entstehen. Die nächsten Zielmarken wären 19.808 Punkte und im weiteren Verlauf 19.940 Punkte (Oberkante des Aufwärtstrendkanals). Auf der Unterseite findet der Index zwischen 19.490 und 19.537 Punkten eine Unterstützungszone. Kippt der Index unter diese Zone droht ein Rücksetzer bis 19.396.50 Punkte. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 12.09.2024 – 18.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 19.10.2019 –18.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 92,13* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 76,85** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 91,0*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.10.2024; 17:00 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 4,86* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 4,30 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 6,41 * 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,07* 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.10.2024; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.