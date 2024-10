Heute verrate ich dir eines unserer größten Erfolgsgeheimnisse!

Lieber Aktiensegler,

wir bei der Aktienwelt360 haben gerne Erfolg. Für dich, für uns, und natürlich auch für alle, die unsere Mission in irgendeiner Weise teilen. Wir glauben, dass wir verschiedene Merkmale haben, die unseren Ansatz besonders machen.

Ein solches Merkmal ist beispielsweise, dass wir das Unternehmen stets im Blick haben. Um fair zu sein: Das gilt auch für Warren Buffett und jeden anderen Investor. Aber auch die Art und Weise, wie wir unsere Unternehmen und Aktien analysieren, ist für mich einzigartig. Es ist stets eine Teamleistung. Jedes Unternehmen und jede Aktie wird von vielen verschiedenen Analysten der Aktienwelt360 beleuchtet. Mit einem jeweils unterschiedlichen Circle of Competence diskutieren wir sehr rege über mögliche Chancen.

Ein besonderes Erfolgsgeheimnis bei unserer Aktienauswahl möchte ich heute mit dir teilen. Es wird dich vielleicht überraschen, auch wenn es eigentlich sehr naheliegend ist.

Das Erfolgsgeheimnis unserer Analyse

Bei eigentlich jedem Stock-Talk (so nennen wir unsere Analysediskussion) gibt es einen Punkt so ziemlich zum Ende, an dem sich eine bedeutende Frage stellt. Häufig stellt sie unser Chefanalyst Florian König, aber auch mal unser munterer Moderator Ralf Anders. Sie ist sehr einfach und lautet: Und, würdet ihr in die Aktie investieren?

Das ist jedes Mal ein entscheidender Punkt. Es ist auch eine Art Abschluss. Aber vor allem ist es die Krönung unserer Analyse. Denn nach all den Fakten, nach all unseren Prognosen, der Bewertung der Bilanz und der Wachstumschance kommen wir zu einem Punkt, an dem es noch einmal ernst wird. Wir als Analysten setzen uns hin und fragen uns selbst, ob wir das Unternehmen in unserem Depot haben wollen, oder ob wir aus bestimmten Gründen doch skeptisch sind.

Das ist ein Teil unserer Analyse, der unterschiedliche Ergebnisse hervorbringt. Auch deshalb ist es ein wichtiges Erfolgsgeheimnis. Denn es kann manchmal sein, dass wir trotz aller positiven Merkmale in Summe sagen: Ne, irgendwie würden wir nicht investieren. Das wiederum hat Gründe. Mal gefällt uns der Markt nicht, mal scheint uns das Geschäftsmodell vielleicht nicht gut genug. Die Skepsis ist wichtig, um ein finales Gespür zu bekommen, ob wir eine Aktie auch wirklich empfehlen wollen.

Für mich ist das ein überaus wichtiges Differenzierungstool. Wenn wir eine offizielle Empfehlung aussprechen, müssen sich unsere Mitglieder (und vielleicht auch du dir) die gleiche Frage stellen: Will ich in das Unternehmen wirklich investieren? Ist die Chance gut genug? Oder bin ich skeptisch? Mit diesem finalen Filter haben wir jedenfalls ein besseres Gefühl, wenn wir eine Aktie und ein Unternehmen wirklich freigeben.

Wir sind alle Investoren!

Diesem einfachen Erfolgsgeheimnis liegt eine wesentliche Erkenntnis zugrunde: Du bist ein Investor. Ich bin ein Investor. Wir wollen gute Unternehmen und gute Aktien identifizieren. Das ist es, warum du uns liest. Oder im konkreten Fall: Warum du vielleicht ein Abonnement oder einen Börsenbrief von uns beziehst. Wir wollen dir nicht irgendetwas auftischen. Nichts, was irgendwie nicht gut genug für unser Depot wäre.

Wie gesagt: Wir sind uns natürlich nicht immer einig. Aber wenn wir eine Aktie in unserer Analyse im Team empfehlen, sind doch in der Regel viele von uns Analysten bereit, eine Position aufzubauen. Das ist für uns nur authentisch: Zu empfehlen, was wir selbst kaufen würden. Damit auch du möglichst geneigt bist, unsere Aktienauswahl zu kaufen.

Und auch wenn du kein Produkt der Aktienwelt360 hast, möchte ich dir heute einen Rat geben: Überlege dir nach deiner Analyse noch einmal aus der Distanz, ob du das Unternehmen und die Aktie wirklich kaufen und langfristig besitzen willst. Kommen Zweifel, trotz einer vielversprechenden Analyse, ist häufig irgendetwas nicht in Ordnung.

Auf gute Analysen und Skin in the Game!

Vincent Uhr

Chefredakteur Aktienwelt360

