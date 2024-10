Trading-Chance Netflix: Heißgelaufen … eine Chance für Antizykliker

Werbung

Überzeugende Quartalszahlen, ein neues Allzeithoch ... die Netflix-Investoren können zufrieden sein. Aber ob diese Rekordjagd unmittelbar so weitergeht, ist fraglich, denn die Aktie ist chart- und markttechnisch heißgelaufen und hat das durchschnittliche Analysten-Kursziel bereits überboten: Eine Trading-Chance Short.

Unser am 25. Juni vorgestellter Short-Trade auf Netflix erzielte durch die scharfe Korrektur Anfang August zeitweise tadellose Gewinne, die man durch das immer obligatorische Nachziehen des Stop Loss zweifellos auch zu einem guten Teil mitnehmen konnte. Jetzt bietet sich eine vergleichbare Gelegenheit, diesmal aber auf einem deutlich höheren Level, denn Netflix erreichte am Freitag als Reaktion auf die am Vorabend präsentierte Bilanz des dritten Quartals ein neues Allzeithoch.

Die Ergebnisse waren gut ... aber die Aktie ist trotzdem eher zu teuer

Die Bilanz des Sommer-Quartals war tadellos, das böte an und für sich kein Argument für die Short-Seite. Immerhin überbot der Streaming-Dienst und Filmproduzent die Prognose von 5,12 US-Dollar Gewinn pro Aktie mit 5,40 US-Dollar solide, der Umsatz lag mit 9,82 Milliarden US-Dollar zumindest einen Tick über der durchschnittlichen Erwartung von 9,77 Milliarden. Der Zuwachs von fünf Millionen neuen Abonnenten zeigt zudem, dass weder die Maßnahmen gegen Abo-Mehrfachnutzungen noch Preiserhöhungen auf die Kundenzahl gedrückt haben. Doch es gibt ein „aber“:

Die Bewertung der Aktie ist auch angesichts dieser starken Gewinne ziemlich hoch. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis auf Basis der durchschnittlichen Gewinnprognose der Analysten liegt für 2024 momentan bei 39. Angenommen, der Unternehmensgewinn würde bis 2028 wie an der Schnur gezogen immer nur steigen, läge dieses Kurs/Gewinn-Verhältnis dann bei 20. Aber auch nur, wenn die Aktie ab jetzt keinen Cent weiter steigt. Und dass der Gewinn trotz der mittlerweile doch vorhandenen Marktsättigung und der wachsenden Konkurrenz eine Einbahnstraße ist, ist zweifelhaft genug, um mehr und mehr Analysten vorsichtiger zu stimmen. Deren durchschnittliches Kursziel liegt derzeit bei 749 US-Dollar - und wurde von der Aktie somit bereits übertroffen.

Hausse-Begrenzungslinie von 2022 erneut erreicht

Quelle: marketmaker pp4

Grundsätzlich wäre es keine Überraschung, wenn auf die kräftigen Kursgewinne des Freitags noch ein paar Anschlusskäufe folgen und der jetzt erreichte Widerstand dadurch überboten wird. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das dann erst recht Gewinnmitnahmen und damit eine Korrektur provoziert, ist recht hoch. Denn neben der hohen Bewertung und dem überbotenen Kursziel ist die Netflix-Aktie, wie dieser Chart auf Wochenbasis zeigt, auch noch an die Hausse-Begrenzungslinie gestoßen und markttechnisch überkauft. Eine lukrative Chance für einen antizyklischen Short-Trade.

Antizyklische Positionierung für risikofreudige Trader

Wir haben hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 1.020,783 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,9. Den Stop Loss würden wir bei 860 US-Dollar in der Aktie ansiedeln, das entspräche beim momentanen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0850 einem Kurs von ca. 14,50 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Netflix lautet PG78NE.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 769 US-Dollar

Unterstützungen: 678 US-Dollar, 550 US-Dollar, 492 US-Dollar, 458 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Netflix

Basiswert Netflix WKN PG78NE ISIN DE000PG78NE1 Basispreis 1.020,783 US-Dollar K.O.-Schwelle 1.020,783 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 2,9 Stop Loss Zertifikat 14,50 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

