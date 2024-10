Tagesausblick für 23.10.: DAX – Kaufargumente fehlen. IBM und Tesla melden Zahlen.

Die Luft wird dünn. Der Gegenwind von den Rentenmärkte und teils durchwachsenen Unternehmensdaten bremsen die Aktienmärkte in diesen Tagen ein. Hinzu kommt die Unsicherheit, wer ins Weiße Haus einziehen wird. Morgen geht der Datenregen weiter. Zudem wird das US-Beige Book veröffentlicht. Ob sie den Märkten positive Impulse geben können, ist allerdings noch offen.

An den Anleihemärkten herrscht weiterhin große Unsicherheit bezüglich des künftigen Zinskurses der Fed. So setzten die Renditen 10-jähriger US-Staatspapiere den Aufwärtstrend heute fort. Am kurzen Ende waren die Bewegungen nicht ganz so drastisch. Dies hatte zur Folge, dass der Zinsspread zwischen 2- und 10jährigen US-Staatsanleihen auf 16 Basispunkte stieg. Der Zinsunterschied zwischen der 10-jährigen Bundesanleihen und vergleichbaren US-Papieren stieg gar auf 190 Basispunkte – dem höchsten Stand seit Mai diesen Jahres. Trotz der steigenden Renditen in den USA blieben Gold und Silber heute erneut gefragt. Der Ölpreis präsentierte sich heute ebenfalls freundlich. Nachhaltige Kaufimpulse dürfte die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil jedoch frühestens oberhalb von 76 USD erhalten.

Unternehmen im Fokus

Airbus bestätigte zwar den Ausbruch aus dem seit Ende März bestehenden Abwärtstrend. Allerdings hängt das Papier noch am Augusthoch. Gelingt der Ausbruch über EUR 141,50 könnten neue Kaufimpulse folgen. Der IT-Dienstleister Bechtle reduzierte die Jahresziele. Der MDAX®-Wert knickte daraufhin ein. Münchener Rück. meldete Eckdaten zum abgelaufenen Quartal. Aufgrund hoher Schäden durch die Hurrikans „Helena“ und „Milton“ verbuchte der Konzern im Berichtszeitraum einen Gewinnrückgang. Dennoch geht der Konzern davon aus, dass das Jahresziel übertroffen wird. Anleger haben jedoch mit einem besseren Ergebnis gerechnet und drückten den Kurs heute weiter nach unten. Der Softwareriese SAP konnte im abgelaufenen Quartal die Erwartungen der Marktteilnehmer übertreffen und erhöhte die Prognose für das Gesamtjahr. Die Aktie reagierte mit einem deutlichen Kursaufschlag und markierte ein neues Allzeithoch. Allerdings stößt die Aktie mit aktuell 14,9 Prozent bereits an die Kappungsgrenze von 15 Prozent. Ein weiterer Kursanstieg könnte dazu führen, dass die Indexgewichtung die Schwelle überschreitet. Dies könnte zur Folge haben, dass Fonds Anpassungen vornehmen müssen. Der Finanzinvestor Carlyle wird nicht mehr für die Marinetochter von ThyssenKrupp bieten. Die Aktie des Industriekonzerns prallte gestern an der Marke von EUR 3,50 nach unten ab. Heute gab das Papier weiter nach. Die Nutzfahrzeugtochter von VW, Traton, konnte bei der Vorlage der Geschäftszahlen ebenfalls positiv überraschen. Der Konzern hält an den Jahreszielen fest. Die Aktie schloss freundlich und zog Daimler Truck bis zum Juli-Hoch nach oben. Der Zinsanstieg an den Anleihemärkten belastet seit einigen Tagen vor allem Immobilientitel wie Aroundtown, LEG Immobilien und Vonovia.

Morgen werden aus Europa unter anderem Air Liquide, Akzo Nobel, Atoss Software, Carrefour, Deutsche Bank, DWS Group, Kering, Roche und Thales Geschäftszahlen melden. In den USA stehen die Daten von AT&T, Coca Cola, IBM und Tesla im Fokus.

Wichtige Termine:

Federal Reserve Board Governor Bowman gives opening remarks at Fintech conference

United States-Existing Homes

ECB’s Lane speaks at IIF event

ECB’s Lagarde discusses Europe’s economic outlook

ECB’s Cipollone speaks about payments

Richmond Federal Reserve Bank President Barkin speaks on impact of community colleges

Federal Reserve issues Beige Book

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 19.490/19.550/19.600/19.666/19.808 Punkte Unterstützungsmarken: 19.073/19.171/ 19.285/19.373 Punkte Der DAX® tauchte heute im Tagesverlauf unter die Ausbruchslinie von 19.490 Punkten und stabilisierte sich erst bei rund 19.373 Punkten. Der kurzfristige MACD-Indikator deutete zum Handelsschluss eine Bodenbildung an. Ein Ende der kurzfristigen Konsolidierung scheint dennoch nicht ausgemacht. Dazu wäre ein Ausbruch über 19.490 Punkten beziehungsweise 19.550 Punkte nötig. Bis dahin muss mit einem erneuten Test des heutigen Tiefs gerechnet werden. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 16.09.2024 – 22.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 23.10.2019 –22.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 96,63* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 86,81** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 97,81*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.10.2024; 17:00 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 5,83* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 4,66 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 6,49* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,04* 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.10.2024; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.