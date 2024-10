ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für T-Mobile US auf 250 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US nach Quartalszahlen von 230 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Telekom-Tochter habe ein insgesamt solides Zahlenwerk vorgelegt und den Jahresausblick erhöht, lobte Analyst Sebastiano Petti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie ist auf lange Sicht sein bevorzugter Sektorwert./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2024 / 00:21 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2024 / 00:21 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

