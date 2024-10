EQS-Adhoc: InTiCa Systems SE: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024

EQS-Ad-hoc: InTiCa Systems SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

InTiCa Systems SE: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024



Passau, 24. Oktober 2024 – Die InTiCa Systems SE (ISIN DE0005874846; WKN 587484) hat den Forecast für das laufende Jahr neu bewertet und passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 an. Statt eines Konzernumsatzes am unteren Rand der Spanne von EUR 80,0 Mio. bis EUR 95,0 Mio., wird jetzt ein Umsatzkorridor von EUR 70,0 Mio. bis EUR 75,0 Mio. erwartet. Ergebnisseitig resultieren die niedrigeren Umsätze trotz Bestandsoptimierungen und Kosteneinsparungen in einem negativen Betriebsergebnis. Bislang war von einer positiven EBIT-Marge von 0% bis 2,5% ausgegangen worden.

Ausschlaggebend für die Prognoseanpassung ist das anhaltend negative Geschäftsumfeld sowohl im Segment Mobility als auch im Segment Industry & Infrastructure. Um die Abhängigkeiten von einzelnen Produkten und Industriefeldern zu reduzieren, hatte InTiCa bereits im Juli 2024 beschlossen, das Produktportfolio strategisch auszuweiten und die Kompetenzen als Lösungsanbieter auf weitere Marktbereiche auszudehnen. Positive Effekte sind zwar sichtbar, reichen aber noch nicht aus, um kurzfristig die auch im dritten Quartal spürbaren Abrufreduktionen der Automobilkunden sowie die deutlich niedriger als geplante Nachfrage in den Bereichen Photovoltaik und Ladesäulen auszugleichen.

In dem am 29. November 2024 erscheinenden Neunmonatsbericht wird die InTiCa Systems SE ausführlich auf die bisherige Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr sowie den weiteren Ausblick eingehen.



KONTAKT Dr. Gregor Wasle | Vorstandsvorsitzender

TEL +49 (0) 851 – 966 92 – 0

FAX +49 (0) 851 – 966 92 – 15

MAIL investor.relations@intica-systems.com

Über InTiCa Systems:

Die InTiCa Systems SE ist ein international tätiger Anbieter von elektronischen Komponenten und Systemen. Mit innovativen Lösungen für die Automobilindustrie, erneuerbare Energien, Industrieanwendungen und weitere Branchen trägt das Unternehmen zur Gestaltung einer nachhaltigen und vernetzten Zukunft bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.intica-systems.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Diese Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Geschäftsentwicklung der InTiCa Systems SE. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstandes sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Sollten die den Prognosen zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, können die tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten Aussagen wesentlich abweichen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Da vorausschauende Aussagen ausschließlich von den Umständen am Tag der Veröffentlichung ausgehen, haben wir weder die Absicht noch übernehmen wir die Verpflichtung, diese laufend zu aktualisieren.

KONTAKT
Dr. Gregor Wasle | Vorstandsvorsitzender
TEL +49 (0) 851 – 966 92 – 0
E-Mail: investor.relations@intica-systems.com
Internet: www.intica-systems.com
ISIN: DE0005874846

