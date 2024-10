IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: A2A-Payments: ISX Financial Plc gestaltet Zukunft des Zahlungsverkehrs

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: A2A-Payments: ISX Financial Plc gestaltet Zukunft des Zahlungsverkehrs

Der Börsenkandidat ISX Financial Plc (ISXPlc, ISIN: CY020086101) verfolgt eine klare Vision, wenn es um die Zukunft des Open Banking geht: Zahlungen sollen so nahtlos, schnell, sicher und einfach wie Kartentransaktionen sein - jedoch mit erheblichen Vorteilen für Händler und Verbraucher. Dabei spielen sogenannte A2A-Payments eine wichtige Rolle.

Das Potenzial von A2A-Zahlungen

A2A-Zahlungen (Konto-zu-Konto-Zahlungen) sind nicht nur ein Trend, sondern revolutionieren die Art und Weise, wie Verbraucher und Unternehmen Transaktionen abwickeln. Vereinfacht dargestellt handelt es sich dabei um direkte, elektronische Überweisungen von einem Bankkonto auf ein anderes, bei denen jegliche Zwischenhändler umgangen werden. Das hat mehrere Vorteile: A2A-Payemts sind eine effiziente und sicherer Transaktionsmethode, die durch Schnelligkeit, Komfort und niedrige Kosten überzeugt.

Deshalb werden A2A-Zahlungen durch die Vorliebe von Verbrauchern und Geschäftskunden für schnellere, sicherere Zahlungsmethoden und Fortschritte in der digitalen Technologie wie Open-Banking-Zahlungen angetrieben. Dabei sind A2A-Payments mehr als nur eine Zahlungsmethode: Sie ermöglichen es Unternehmen, ihren Cashflow effektiver zu verwalten, und Verbrauchern, mehr Kontrolle über ihre Finanzen zu haben. Zudem setzen A2A Payments auf regulierte Zahlungssysteme wie SEPA und bieten somit eine zukunftsweisende Alternative für Verbraucher und Unternehmen.

ISXPlc: PaidBy® definiert die Zukunft von A2A

Die Zukunft der A2A-Zahlungen sieht durch regulatorische Entwicklungen wie PSD2 und die zunehmende Verbreitung von Open Banking vielversprechend aus. A2A bietet insbesondere im E-Commerce-Sektor enorme Potenziale. Denn in diesem Segment können Händler Kreditkartengebühren umgehen und gleichzeitig eine reibungslose Kundenerfahrung ermöglichen. Ein weiterer Schub kommt durch Echtzeitzahlungen und internationale Anwendungsfälle.

Das Beratungsunternehmen McKinsey¹ unterstreicht beispielsweise, dass Open Banking den Zugang zu A2A-Zahlungen vereinfacht und grenzüberschreitende Zahlungen effizienter gestalten könnte, was weltweit neue Märkte erschließt. Da immer mehr Unternehmen A2A-Lösungen in ihre Systeme integrieren, wird dies den Zahlungsverkehr langfristig revolutionieren.

ISX Financial Plc nimmt im Bereich A2A Payments eine zentrale Rolle ein. Besonders durch seine Plattform PaidBy®, die Open Banking und Echtzeitzahlungen kombiniert, ermöglicht das Unternehmen effiziente und direkte Transaktionen. PaidBy® wurde 2023 auf den Markt gebracht und ist Europas erste End-to-End A2A-Lösung, die traditionelle Online-Kartenzahlungen und Push-Only-Anbieter der ersten Generation herausfordert und übertrifft. ISXPlc positioniert sich damit als ein Innovator und Branchenführer, der Unternehmen und Konsumenten eine nahtlose und sichere Zahlungsabwicklung bietet.

Oder wie es Nikogiannis Karantzis, Managing Director und CEO von ISX Financial Plc, in einem Interview² zusammengefasst hat: Unser Ziel ist es, die Zukunft des Zahlungsverkehrs so zu gestalten, dass Geschwindigkeit, Sicherheit und Kosteneffizienz für Unternehmen aller Größenordnungen im Vordergrund stehen.

ISX Financial

https://www.isx.financial

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der ISX Financial existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der ISX Financial. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der ISX Financial vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

