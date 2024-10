Tesla startet durch | UPS, T-Mobile profitieren von Earnings

Die schwache Tendenz vom Vortag kann im Nasdaq zum Opening nahezu aufgeholt werden. Vor allem die Aktien von Tesla reagieren auf die Quartalszahlen und positiven Aussagen der Analysten deutlich fester. Die Aktien von ServiceNow und Lam Research reagieren ebenfalls positiv. Unter Druck stehen in Folge der Ergebnisse hingegen die Aktien von IBM und Honeywell. Was die Wirtschaft betrifft, sehen wir weiterhin keine Abkühlung. Die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe sind letzte Woche überraschend gesunken. Die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen ziehen in Folge auf 4,22 Prozent an. Basierend auf dem FED-WatchTool liegt die Chance einer weiteren Zinssenkung im November bei hohen 95 Prozent, gefolgt mit der Chance einer dritten Senkung im Dezember bei 73 Prozent und einer wahrscheinlichen Pause bei der Januar-Tagung.



