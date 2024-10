Nur noch wenige Tage bis zur Wahl in den USA. Das Rennen ist völlig offen. Aber eine Sache ist ziemlich sicher, was nach der Wahl passieren wird: Sowohl ein US-Präsident Donald Trump als auch die erste US-Präsidentin Kamala Harris werden dem Thema Zölle große Bedeutung geben.

Bei Trump ist die Lage völlig klar. Sollte er seine zweite Amtszeit erreichen, wird er weitreichende Zölle vor allem auf chinesische Güter einführen. Das klingt nach einer komplizierten parlamentarischen Handlung. Doch in Wirklichkeit ist es mit einer präsidialen Anordnung schnell erledigt.

Zölle bedürfen in den USA nicht der Zustimmung des Parlaments. Hier hat der Präsident weitreichende Befugnisse. Insofern kann ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin auch schnell Tatsachen schaffen.

Wie sinnvoll solche Maßnahmen sind, steht auf einem ganz anderen Blatt. Und wie die Finanzmärkte auf so etwas reagieren natürlich auch. Zuletzt stand China wieder im Fokus, weil es dort massive Stimulierungen durch die chinesische Regierung gegeben hatte. Aber das Thema Zölle kann hier schon direkt auf die Stimmung wirken.

Tatsächlich zahlen Importeure in den USA die Zölle und nicht der chinesische Hersteller. Donald Trump versucht es immer wieder anders darzustellen – doch auch hier macht er sich die Welt so wie es ihm gefällt, ohne Rücksicht auf den Wahrheitsgehalt seiner Aussagen.

Mit höheren Zöllen wird die Inflation wieder steigen

Die höheren Zölle auf die chinesischen Waren sollen also den heimischen Markt stärken. Unternehmen in den USA sollen so verstärkt nach heimischen Anbietern schauen, um so die Zölle zu umgehen. Aber wenn das nicht möglich ist, müssen die US-Unternehmen irgendwie mit den höheren Kosten umgehen. Der einfachste Weg ist eine Preisanhebung. Aber genau das wirkt dann wieder inflationstreibend.

Viele US-Konsumenten ächzen jetzt schon unter den massiv gestiegenen Preisen für viele Produkte und vor allem auch für Dienstleistungen. Doch die Gefahr einer erneut anziehenden Inflation taucht wieder auf der Agenda auf. So zeigte sich das auch in der aktuellen Fondsmanager-Umfrage der Bank of America. Das Risiko einer höheren Inflation rangiert dort schon auf Platz zwei der größten Risiken. Auf dem ersten Platz stehen die geopolitischen Risiken.

Die größten Auswirkungen der US-Wahl erwarten die globalen Fondsmanager übrigens bei den Handelsbeziehungen der USA. Und dabei stehen dann sicherlich auch Zölle im Fokus.

Erneute Trendwende im Kopf-an-Kopf-Rennen

Wenn auch beim Thema Zölle doch eine Sicherheit besteht, gilt das natürlich nicht für den Wahlausgang insgesamt. Gut zwei Wochen vor dem Wahltermin ist völlig offen, wer ins Weiße Haus einziehen wird. Immerhin hat in diesen Tagen Donald Trump wieder die Führung im Prognosemodell beim britischen Magazin „The Economist“ übernommen.

Aktuell liegt die Wahrscheinlichkeit bei 53 Prozent für Trump, dass er erneut ins Weiße Haus einziehen wird. Harris kommt dementsprechend nur auf 47 Prozent Wahrscheinlichkeit und hat in dieser Woche erstmals seit August wieder die Führung abgegeben.