AKTIE IM FOKUS: Porsche AG sehr schwach - Händler: Cashflow ist Schwachstelle

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die mit dem Börsenschluss am Freitag vorgelegten Neunmonatszahlen des Sportwagenbauers Porsche AG haben am Montag den Aktienkurs deutlich belastet. Im frühen Handel verloren die Anteile am Dax-Ende 2,5 Prozent auf 68,50 Euro, womit sie aktuell unter der 21-Tage-Linie und der 50-Tage-Linie für den kurz- beziehungsweise mittelfristigen Trend notieren. Der deutsche Leitindex Dax legte unterdessen am Montagvormittag etwas zu.

Der Umsatz der Zuffenhausener liege zwar im Rahmen der Erwartungen, doch die bereinigte operative Gewinnspanne leicht darunter, sagte ein Händler. Er monierte vor allem den Barmittelzufluss (Cashflow) in den ersten neun Monaten, der "deutlich verfehlt" wurde und die Schwachstelle von Porsche sei. Bei Porsche schlugen sich die schwierige Wirtschaftslage unter anderem in China sowie die vielen Modellwechsel negativ im Geschäft nieder.

Die Investmentbank Stifel senkte in einer aktuellen Studie ihr Kursziel für Porsche von 80 auf 75 Euro und blieb beim "Hold"-Votum. Dass das Unternehmen das Margenziel für 2025 nicht bestätigt hat, sei keine große Überraschung, da die Erwartungen am Markt bereits darunter lägen./ajx/stk