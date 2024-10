Bitcoin Bullrun Prognose: Warum lässt der Anstieg auf sich warten? @Bitcoin2Go

Im aktuellen Monatsrückblick teilen Mirco Recksiek von Bitcoin2Go und Richard “Richy” Dittrich von Boerse Stuttgart Group die wichtigsten Insights und Ereignisse des Oktobers mit euch. Dabei stehen die folgenden Fragen im Vordergrund: Warum schießt der Bitcoin-Kurs bei den aktuellen Spot-ETF-Zuflüssen nicht in die Höhe? Was gibt es Neues über Michael Saylor, den CEO von MicroStrategy, und warum erzürnt er derzeit die Krypto-Community? Was erwartet uns am Aktienmarkt im Hinblick auf die anstehenden Quartalsergebnisse? Weitere Themen sind die Bitcoin-Bestände von Tesla, die bevorstehenden US-Wahlen und ihre Auswirkungen auf den Kryptomarkt, der Roll-out von Staking bei BISON und die bevorstehende digitale Blogger-Lounge der Börse Stuttgart. Erfahre alles Wissenswerte im BISON Monatsrückblick Oktober!



