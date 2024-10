DAX® - Wieder über 19.500 Punkten

Der DAX® ist erfolgreich in die neue Woche gestartet und notiert wieder über der Marke von 19.500 Punkten. Damit hält sich das Aktienbarometer an den letzten Handelstagen stabil oberhalb des „swing lows“ vom 23. Oktober bei 19.330 Punkten. Dieses Marktphänomen kennzeichnet oftmals kurzfristige Marktwendepunkte, zumal das angeführte zyklische Tief im aktuellen Fall bestens mit der 200-Stunden-Linie (akt. bei 19.342 Punkten) harmoniert. Per Saldo notiert der DAX® damit weiterhin in absoluter Schlagdistanz zu seinem bisherigen Allzeithoch bei 19.675 Punkten. In Kombination mit dem oberen Bollinger Band (akt. bei 19.708 Punkten) entsteht hier ein wichtiges Barrierenbündel. Der Vorstoß in „uncharted territory“ würde für ein weiteres Ausrufezeichen sorgen. Unter strategischen Gesichtspunkten können Anlegerinnen und Anleger dagegen den Rückzugsbereich aus den diversen Hoch- und Tiefpunkten bei 19.000/18.900 Punkten als Stop Loss-Level zur Gewinnsicherung bestehender Engagements heranziehen. In dieses Kursband fällt mit der 50-Tages-Linie (akt. bei 18.974 Punkten) ein weiterer wichtiger Halt.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

