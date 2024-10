EQS-Adhoc: Enapter AG: Niederländisches Energieunternehmen Adsensys B.V. wird erster Core-Partner

EQS-Ad-hoc: Enapter AG / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges

Enapter AG: Niederländisches Energieunternehmen Adsensys B.V. wird erster Core-Partner

Hamburg, 29. Oktober 2024. Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) hat mit dem niederländischen Energieunternehmen Adsensys B.V. („Adsensys“) einen Core-Partner-Vertrag geschlossen. Als Core-Partner erhält Adsensys Stacks von Enapter. Diese Herzstücke eines jeden Elektrolyseurs für die Produktion von grünem Wasserstoff werden von Adsensys künftig beim Bau eigener Elektrolyseure im Megawattbereich verwendet. Diese Adsensys AEM-Elektrolyseure tragen dann den Zusatz „AEM powered“, eine Marke der Enapter, die auf die patentierten AEM-Stacks von Enapter im Elektrolyseur hinweist. Adsensys plant bis ins Jahr 2026 AEM-powered Elektrolyseure bei Wasserstoffprojekten mit einer Elektrolysekapazität von insgesamt 10 MW bei Kunden umzusetzen. Gesteuert werden die Elektrolyseure mit Enapter’s EMS Software (Energy Management System), die im Zuge der Core-Partnerschaft für Adsenys lizensiert und gelabelt wird. Enapter geht davon aus, dass ab dem Jahr 2025 erste Umsätze aus Stack-Verkäufen im Zuge dieser Core-Partnerschaft realisiert werden. Außerdem wird durch diesen Core Partner Vertrag erstmalig die Enapter Software kommerzialisiert.

Erläuterungsteil

Dr. Jürgen Laakmann, CEO von Enapter: „Unsere erste Core-Partnerschaft ist nur kurze Zeit nach unserer Strategieanpassung ein deutlicher Beleg für unseren eingeschlagenen Wachstumskurs. Enapter fokussiert sich voll und ganz auf die Kernkompetenz Stack-Produktion, während Drittanbieter mit unserer Technologie eigene Elektrolyseure bauen können. Außerdem wird durch die erstmalige Kommerzialisierung unserer Software ein weiterer Meilenstein erreicht.“

Über Enapter

Enapter ist der Marktführer im Bereich der AEM-Elektrolyseure – innovativen Geräten, die grünen Wasserstoff erzeugen. Die vom Unternehmen patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine einzigartige Baukastenweise einen maximalen Ertrag aus schwankenden erneuerbaren Energien wie Solar und Wind und damit eine hocheffiziente Produktion von grünem Wasserstoff. Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei ca. 360 Kunden in mehr als 55 Ländern in den Bereichen Energiespeicherung, Industrieanwendungen, Betankung, Power-to-X und Forschung im Einsatz. Die Enapter-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland sowie einen Forschungs- und Produktionsstandort in Italien.

Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02.

