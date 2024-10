EQS-Adhoc: niiio finance group AG: Antrag auf Einstellung der Notierung im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf (sog. Delisting) sowie Kündigung und vorzeitige Rückzahlung der Wandelanleihe 2021/2026

EQS-Ad-hoc: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Delisting/Anleihe

Görlitz, 30.10.2024

Die niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332) („

“) hat heute beschlossen, die Einstellung der Notierung der Aktie der Gesellschaft im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf zu beantragen. Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Börse Düsseldorf dem Antrag stattgeben wird; in diesem Fall wird die Einstellung der Notierung mit einer Frist von sechs Monaten, also voraussichtlich zu Ende April 2025, erfolgen. Die Aktie wird in der Folge nicht mehr auf Veranlassung der Gesellschaft im Freiverkehr notiert sein.

Bis zum Ablauf der Sechsmonatsfrist haben die Aktionäre der Gesellschaft weiterhin die Möglichkeit, ihre Aktien im Freiverkehr der Börse Düsseldorf zu handeln. Es wird zudem auf das am 29. Oktober 2024 von der Neptune BidCo AG im Bundesanzeiger bekanntgemachte freiwillige Erwerbsangebot über Aktien der Gesellschaft verwiesen. Die Gesellschaft hat bereits eine Ad-hoc Meldung über das geplante Erwerbsangebot der Neptune BidCo AG veröffentlicht (vgl. Ad-hoc Meldung der Gesellschaft v. 26.08.2024) und über die bevorstehende Veröffentlichung des Erwerbsangebots im Bundesanzeiger berichtet (vgl. Corporate News der Gesellschaft v. 29. Oktober 2024).

Der Beschluss zum Delisting erfolgte, da der wirtschaftliche Nutzen der Notierung der Aktien der Gesellschaft in den Freiverkehr an der Börse Düsseldorf den damit verbundenen Aufwand nicht mehr rechtfertigt. Mit dem Delisting ist eine Reduzierung des künftigen Verwaltungs- und Kostenaufwands der Gesellschaft zu erwarten.

Weiter hat die Gesellschaft heute beschlossen, sämtliche 406.246 noch nicht gewandelten Schuldverschreibungen der von der Gesellschaft ausgegebenen Wandelanleihe 2021/2026 (ISIN DE000A3E5S26; „

“) mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 406.246 mit Wirkung zum Ablauf des 31. Januar 2025 unter Einhaltung einer mindestens 90-tägigen Kündigungsfrist nach Ziffer 3.3 der Anleihebedingungen zu kündigen und damit die Wandelanleihe vorzeitig sowie vollständig zurückzuzahlen.

Tag der vorzeitigen Rückzahlung gemäß Anleihebedingungen ist ebenfalls der 31. Januar 2025. Die Anleihegläubiger erhalten zum Rückzahlungstermin den Nennbetrag zuzüglich der darauf bis zum Tag der Rückzahlung (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen zurück.

Die Anleihegläubiger müssen im Zusammenhang mit der Kündigung der Wandelanleihe nichts veranlassen. Die Schuldverschreibungen sind in einer Globalurkunde bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt, hinterlegt, sodass die Gutschriften über die Clearstream Banking AG und die depotführenden Kreditinstitute erfolgen.

Der Vorstand der Gesellschaft beabsichtigt, die Kündigung der Wandelanleihe im Oktober 2024 im Einklang mit Ziffer 14.1 der Anleihebedingungen auf der Webseite der Gesellschaft unter niiio.finance/investor-relations/, Rubrik „Wandelanleihe 21/26“, bekanntzumachen.

Kontakt:

Heribert Steuer und Christian Ropel, Vorstand

E-Mail: ir@niiio.finance

Telefon: +49 35 81 / 374 99 – 0

