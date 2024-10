VW-Finanzchef: Günstige Elektroautos gibt es nur bei wettbewerbsfähigen Kosten

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Volkswagen -Finanzchef Arno Antlitz hat angesichts vergleichsweise hoher Kosten für Elektroautos für die Sparbemühungen des Konzerns geworben. "Von Volkswagen werden immer wieder Fahrzeuge im Einstiegssegment gefordert, insbesondere Elektrofahrzeuge", sagte der Manager in einer Telefonkonferenz mit Journalisten am Mittwoch. "Bezahlbare, wettbewerbsfähige Preise kann man aber nur anbieten, wenn man eine wettbewerbsfähige Kostenbasis hat. Diese zukunftsfähige Kostenbasis müssen wir uns gemeinsam wieder erarbeiten." Details zu den anvisierten Sparplänen nannte Antlitz nicht, das Unternehmen habe Vertraulichkeit mit den Gesprächspartnern der Arbeitnehmerseite in den laufenden Tarifgesprächen vereinbart.

Volkswagen-Vorstandschef Oliver Blume hatte den Rotstift angesetzt und die seit Jahrzehnten bestehende Beschäftigungssicherung in Deutschland aufgekündigt. Vor allem die renditeschwache Kernmarke VW Pkw steht im Fokus. Markenchef Thomas Schäfer will 2026 das Ziel einer operativen Marge von 6,5 Prozent schaffen, um Zukunftsinvestitionen finanzieren zu können. Im dritten Quartal lag die Umsatzrendite bei 1,8 Prozent.

Der Betriebsrat der Wolfsburger schlug Anfang dieser Woche Alarm. Demnach will der Vorstand mindestens drei deutsche VW -Werke schließen und den Rest schrumpfen, Zehntausende Beschäftigte könnten ihren Job verlieren. Auch empfindliche Gehaltseinbußen stehen im Raum.

Die Arbeitnehmer kündigten erbitterten Widerstand an und fordern umfassendere Konzepte, als nur die Arbeits- und Fabrikkosten in den Blick zu nehmen. An diesem Mittwoch findet die nächste Gesprächsrunde zwischen Unternehmen und der Gewerkschaft IG Metall zum VW-Haustarif statt.

Antlitz sagte, der kommende Klein-Elektrowagen ID.2 gehe 2026 an den Start. Die günstigste Version soll zu etwa 25.000 Euro angeboten werden. Das Auto könne für das Unternehmen zum "Gamechanger" werden, was günstige Elektroautos angehe. Zudem soll der ID.2 seinen Angaben zufolge das erste Batterieauto (BEV) von VW werden, das die ähnliche operative Marge abwerfe wie vergleichbare Verbrenner./men/nas/mis