EQS-News: Energy Group liefert großes Cloud-gesteuertes Speichersystem für den Energiehandel und Netzausgleichsdienste an einen BMW-Händler in Belgien

Energy Group liefert großes Cloud-gesteuertes Speichersystem für den Energiehandel und Netzausgleichsdienste an einen BMW-Händler in Belgien

Das Projekt bestätigt, dass die Energy Group Chancen nutzen kann, die sich in den nordeuropäischen Ländern bereits bieten und sich bald auch in Italien ergeben werden.

S. Angelo di Piove di Sacco (PD), Italien, 31. October 2024 – Die Energy Group (ISIN: IT0005500712, Ticker: ENY), Hersteller der gesamten Hardware- und Softwaretechnologie der BESS-Systeme (Battery Energy Storage System) und der damit verbundenen Dienstleistungen wie Cloud-Steuerung und technische Unterstützung, hat die Lieferung des Großspeichersystems namenszeroCO2XL(Leistung von 375 kW und eine Kapazität von 980 kWh) erfolgreich abgeschlossen. Es wurde in einem hochmodernen BMW-Autohaus, G&A Motors MV, in Belgien installiert. Die Anlage wurde an die Cloud of Energy Spa angeschlossen und vervollständigt damit ein Netzwerk verschiedener gewerblicher und industrieller Speichersysteme, die für den Energiehandel und den Netzausgleich genutzt werden. Als einzelne BESS oder als Gesamtsystem werden sie von einem Prognosemodell gesteuert, das historische Daten und Echtzeitdaten in Bezug auf Engpässe im Stromnetz und Trends auf dem Strommarkt nutzt, um den Gewinn des Nutzers zu maximieren. Durch die Kombination von Energiehandel und Ausgleichsdienstleistungen gehen die belgischen Händler davon aus, ihren Kunden Konzepte anbieten zu können, deren Investitionskosten in das „intelligente“ BESS innerhalb von drei Jahren amortisieren. Die fortschrittliche Steuerung des BESS erfolgt dank des Energiemanagement-Betriebssystems, das vollständig von Energy über seine Tochtergesellschaft EnergyInCloud entwickelt wurde.

Alle BESS-Einheiten der Energy Group werden über die firmeneigene Cloud-Plattform mit Servern in der Europäischen Union betrieben. Darüber hinaus stellt die eigene Produktion von BESS im XL-Format für Anwendungen in der Industrie und im Versorgungsbereich sicher, dass jede elektronische Komponente, die mit der Außenwelt kommunizieren kann, unter der vollen Kontrolle von Energy steht, was maximale Datensicherheit garantiert. Dies ist für die Kunden der Energy Group in den nordeuropäischen Ländern - insbesondere in den Benelux-Ländern, den skandinavischen und baltischen Ländern - wichtig, um ein Höchstmaß an Sicherheit bei der Datenverwaltung zu ermöglichen und Teil der europäischen Produktkette zu sein.

Europa und Italien haben sich ehrgeizige Ziele für die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen (EE) und die Elektrifizierung von Endverbrauchern gesetzt. Die für die wichtigsten Dekarbonisierungstechnologien erforderlichen Versorgungsketten sind jedoch stark außerhalb des europäischen Kontinents konzentriert, vor allem in China (im Durchschnitt 65 % der Gesamtmenge). Dies birgt für Italien und Europa sowohl das Risiko der Abhängigkeit von importierten Energietechnologien als auch die Chance, strategische Lieferketten auf lokaler Ebene zu entwickeln und die damit verbundenen sozioökonomischen Vorteile zu nutzen[1]. Um die Abhängigkeit von asiatischen Ländern zu begrenzen, wird auch eine europäische Lieferkette für das Datenmanagement innerhalb Europas entwickelt. In diesem Zusammenhang ist die Energy Group mit ihrer Tochtergesellschaft EnergyInCloud, die in der EU tätig ist und deren Server sich in Europa befinden, bereits in der Lage, vollständig sichere Funktionen und in das Netz integrierte Hardware- und Softwaresysteme anzubieten.

Davide Tinazzi, CEO der Energy Group, erklärte: „Fortschrittliche Multifunktionalitäten und der Fokus auf die Datensicherheit können Speichersysteme „Made in Europe“ auszeichnen.In Italien fangen wir jetzt an, über 'stand-alone' BESS (ohne ein angeschlossenes Photovoltaiksystem) für schnellen Handel und Netzdienstleistungen zu diskutieren. Die Energy Group ist schon heute bereit, bewährte und zuverlässige Funktionen und Systeme zu liefern, um die gesetzten Ziele zu erreichen."



[1] Quelle: „Strategische Lieferketten für die Energiewende: Industrieller Fahrplan für Europa und Italien“, Europäisches Haus Ambrosetti und Enel-Stiftung.

***

Die Energy Group ist ein Hersteller von Komplettsystemen und führend in der BESS-Technologie (Battery Energy Storage System) für den privaten Gebrauch und für Großanwendungen sowie ein Anbieter von Cloud- und Engineering-Dienstleistungen auf dem italienischen und europäischen Markt.Die Gruppe geht aus der Energy S.p.A. hervor, die 2013 von Davide Tinazzi, Andrea Taffurelli und Massimiliano Ghirlanda gegründet wurde und seit dem 1. August 2022 an der Euronext Growth Mailand der italienischen Börse notiert ist (ISIN Code IT0005500712, Ticker ENY), zu der 2023 die EnergyInCloud Srl und 2024 die Enermore Srl hinzugekommen sind. Energy hat bis heute mehr als 65.000 Systeme im ganzen Land verkauft und installiert, wobei der Schwerpunkt auf den Märkten für Privathaushalte, Gewerbe, Industrie, Versorgungsunternehmen und Elektromobilität liegt. Im ersten Halbjahr 2024 beliefen sich die Umsatzerlöse auf 19,1 Millionen Euro und das Periodenergebnis auf -4,2 Millionen Euro. www.energyspa.com

Kontakt

Unternehmen

Energy S.p.A.

Tel. +39 049 2701296

investor@energysynt.com

IR- & Pressekontakt Deutschland

Fabian Lorenz

Tel. +49 221 / 29831588,

lorenz@florenz-kommunikation.de

IR & Corporate Media Relations Advisors International

TWIN

Federico Bagatella |Tel. +39 331 8007258

Giorgia Fenaroli | Tel. +39 334 2208486

energy@twin.services

