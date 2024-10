Lage bei VW kommt nicht überraschend

Die Krise beim Autobauer VW kommt für den Ifo-Präsidenten Clemens Fuest nicht unerwartet. "Ja, die Lage ist schon sehr ernst", sagte Fuest im ZDF-Morgenmagazin. „Man muss allerdings sagen, dass das nicht wirklich überraschend kommt." Es gebe bereits längere Zeit Probleme bei VW. So sei unter dem früheren Chef Herbert Diess bereits diskutiert worden, ob Stellen abgebaut werden müssten. „Da ist manches auf die lange Bank geschoben worden."

Zudem sei längst bekannt, dass mit der Elektromobilität die Wertschöpfung aus Deutschland abwandern werde, da Batterien hauptsächlich aus dem Ausland kämen. „Da haben wir eben keine Wettbewerbsvorteile. Und das bedeutet, dass diese Industrie wohl schrumpfen wird", sagte der Ökonom. An diesen Strukturwandel müsse man sich anpassen. Das bedeute, dass Beschäftigte in anderen Bereichen Arbeit finden müssten.

VW steckt in einer schweren Krise. Am Montag hatte Betriebsratschefin Daniela Cavallo über Pläne von VW berichtet, mindestens drei Werke in Deutschland schließen zu wollen, Zehntausende Arbeitsplätze abzubauen und die Tariflöhne pauschal um zehn Prozent zu kürzen. Zudem verzeichnete der Konzern im abgelaufenen Quartal einen Gewinneinbruch.