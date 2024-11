ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Aixtron auf 'Hold' und Ziel auf 16 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Aixtron von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 16 Euro gesenkt. Der Ausblick des Halbleiterindustrie-Zulieferers auf 2025 sei begrüßenswert, schrieb Analystin Olivia Honychurch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings richte sich der Fokus bereits auf das Jahr 2026, für das sie wenig Grund zu Optimismus sehe. Ob es dann eine Belebung geben werde, erscheine offen. Insofern sieht die Expertin nur begrenztes Aufwärtspotenzial für die Aktie./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2024 / 20:08 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2024 / 20:08 / ET

