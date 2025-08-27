AKTIE IM FOKUS: Anleger bei Nvidia vor Resultaten in Wartehaltung

NEW YORK (dpa-AFX) - An der New Yorker Börse sind am Mittwoch alle Augen auf die nachbörslich erwarteten Quartalszahlen des Chipriesen Nvidia gerichtet. Die schwergewichtige Aktie trat nach drei Gewinntagen zuletzt auf der Stelle. Im frühen Mittwochshandel hatten die Aktien noch um bis zu 1,5 Prozent nachgegeben, zuletzt standen sie mit 181,78 US-Dollar in etwa auf Vortagsniveau. Dieses liegt weniger als drei Dollar vom Rekord entfernt.

Groß ist die Anspannung vor dem, was Nvidia nach Börsenschluss berichtet und was sich davon für den Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) ableiten lässt. Dieser ist für die Technologieriesen und viele aufstrebende Unternehmen aus den Vereinigten Staaten von immenser Bedeutung. Anleger achten vor allem auf Signale, ob der KI-Boom anhält und welchen Einfluss die Rivalität zwischen den USA und China auf das Wachstum nimmt.

"Die Messlatte für den Quartalsbericht des KI-Highflyers Nvidia könnte kaum höher liegen", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Die Nähe der Nvidia-Aktie zu ihrer erst wenige Tage alten Bestmarke lässt den Gedanken zu, dass schon einiges eingepreist sein könnte. Seit dem ersten Zollschock Anfang April hat sich der Kurs verdoppelt. Laut Molnar erklärt sich damit eine gewisse Zurückhaltung, die am Mittwoch rund um den Globus herrsche.

Ein Händler berichtete aus jüngsten Gesprächen, dass Investoren ihm gegenüber einen gewissen Optimismus für die Resultate signalisiert hätten. Immer mehr Leute glaubten, dass Nvidia die Erwartungen übertreffen könne.

Charttechniker der britischen Bank HSBC vermuten, dass die Aktie nach ihrer Kursverdopplung im August in den Konsolidierungsmodus übergegangen ist. Immerhin hat die Bewegung aber dazu gereicht, damit der Rekord nochmals leicht auf 184,48 Dollar nach oben geschraubt wurde. Sollte die Aktie nach den Zahlen über dieses Niveau springen, könnte die jüngste Atempause mit einem Kaufsignal beendet werden, schrieben sie./tih/la/he