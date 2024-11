Deutschland: Stabiler Auftakt

Der zuletzt schwache Dax dürfte am Freitag weitgehend stabil starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut 30 Minuten vor der Xetra-Eröffnung wenige Punkte tiefer auf 19.067 Punkte. Am Donnerstag war er zeitweise bis auf 19.004 Punkte gefallen und hatte damit in drei Tagen 2,7 Prozent verloren.

Im Bereich der runden Marke von 19.000 Punkten konnte er sich dann jedoch wie bereits Anfang Oktober schon fangen. Auch die 50-Tage-Durchschnittslinie hielt er mit Mühe. "Nach dieser Statistik beginnt heute eigentlich ein guter Monat", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners zum November-Start. "Allerdings hat sich der Markt dieses Jahr auch nicht an das klassische Drehbuch eines schwachen Septembers gehalten." Und es komme noch die US-Wahl, die es besonders spannend mache, ob eine Weihnachtsrally bereits im November starten könne.

USA: Verluste

Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag ihre jüngste Abwärtstendenz fortgesetzt. Die Ertragsstärke großer US-Tech-Giganten erweist sich in dieser Berichtssaison nicht mehr als Lockstoff für die Anleger. Wie tags zuvor schon Alphabet zogen Microsoft und Meta trotz generell guter Resultate die Nasdaq-Börse relativ deutlich herunter. Ein Tag vor den wichtigen Arbeitsmarktdaten und kurz vor den am Dienstag in den USA anstehenden Wahlen herrscht unter Anlegern weiterhin Vorsicht.

Relativ gemäßigt unter Druck stand der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial, der 0,90 Prozent tiefer bei 41.763,46 Punkten aus dem Handel ging. Der Oktober wurde so mit einem Abschlag von 1,3 Prozent zu einem schwachen Börsenmonat. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Donnerstag deutlicher um 1,86 Prozent auf 5.705,45 Punkte nach unten. Die größten Tagesverluste verbuchte der Nasdaq 100, der um 2,44 Prozent auf 19.890,42 Punkte absackte. Er fiel wieder unter die 20.000er-Marke und erreichte den tiefsten Stand seit mehr als drei Wochen. Den Oktober beendete er mit 0,8 Prozent im Minus.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 42.114 -0,61 Prozent S&P 500 5.808 -0,03 Prozent Nasdaq 18.518 +0,56 Prozent

Asien: Verluste in Tokio, China mit Gewinnen

Eine Schwäche von Techwerten hat am Freitag die japanische Börse belastet. Der Leitindex Nikkei 225 fiel um 1,8 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten legte im späten Handel um 0,4 Prozent zu und der Hang Seng der Sonderverwaltungsregion Hongkong gewann 0,9 Prozent. Hier lieferten positive Wirtschaftsdaten aus China Rückenwind.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.053 -1,8 Prozent Hang Seng 20.317 +0,90 Prozent CSI 300 3.890 +0,40 Prozent

Renten

Punkte/ Rendite Veränderung Bund-Future 131,85 +0,04 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,39 +0,01 Prozent 10-jährigen US-Anleihen 4,28 + 0,03 Prozent

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0873 -0,01 Prozent USD / JPY 152,51 +0,22 Prozent EUR / JPY 165,84 +0,32 Prozent

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 74,17 USD +1,37 USD WTI 70,66 USD +1,40 USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 88 (80,30) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 19 (20) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 87 (84) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 112 (115) EUR - 'BUY'

HSBC SENKT LUFTHANSA AUF 'HOLD' - ZIEL 7 EUR

JEFFERIES SENKT AIXTRON AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 16 (27) EUR

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR VOSSLOH AUF 55 (57) EUR - 'BUY'

JPMORGAN HEBT HELLOFRESH AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 14 (7) EUR

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 84 (77) EUR - 'OVERWEIGHT'

STIFEL SENKT ZIEL FÜR ELMOS SEMICONDUCTOR AUF 80 (85) EUR - 'BUY'

UBS HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 79 (77,70) EUR - 'NEUTRAL'

UBS SENKT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 14,90 (20,90) EUR - 'NEUTRAL'

UBS SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 47 (48) EUR - 'NEUTRAL'

Redaktion onvista/dpa-AFX