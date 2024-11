Hier hakt es bei der digitalen Rentenübersicht

Viele junge Menschen haben Angst vor Altersarmut. Nun soll die digitale Rentenübersicht der Deutschen Rentenversicherung Klarheit bringen, wie viel Geld im Alter rausspringt. Wir haben sie getestet und zeigen, wie kompliziert das alles sein kann.

Digitalisierung ist für mich oft eine Lüge. In der Theorie klingt alles einfach und unbürokratisch, wenn Behörden etwas digital anbieten. Doch wenn ich an meinen letzten Versuch denke, denke ich an die etlichen Nerven, die mich die 200 Euro Heizkostenzuschuss für Studierende gekostet haben.