Das Kopf-an-Kopf-Rennen um die US-Präsidentschaft hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt in der Defensive gehalten. Belastung kam im späten Handel von einer nachgebenden Wall Street. Der Dax schloss 0,56 Prozent im Minus bei 19.147 Zählern und damit auf seinem Tagestief. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte sank letztlich um 0,36 Prozent auf 26.417 Punkte.

Marktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets sprach von der "wohl spannendsten Börsenwoche des Jahres". Die Frage, ob nach der Präsidentschaftswahl erstmals eine Frau oder zum zweiten Mal Donald Trump ins Weiße Haus einzieht, lähme und elektrisiere die Investoren gleichermaßen. Während die Wall Street wohl eher dem Republikaner Trump etwas abgewinnen könne, hoffe man in Frankfurt auf die Demokratin Harris.

Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets konstatierte Unsicherheit und Nervosität unter den Anlegern vor dem US-Wahlausgang. Er betonte aber, dass die Ausgangslage für die Börsen nicht schlecht sei: "Der Gewinner der Wahl erbt eine Volkswirtschaft, die zwar schwächelt, aber weiterhin wächst. Angetrieben von den Verbrauchern, die trotz jahrelanger hoher Preise und Zinssätze weiterhin konsumieren

Mögliche Erstattung für Dialysedienste treibt FMC-Aktie an

Bei den Einzelwerten im Dax setzten Anleger auf Siemens Energy. Die Papiere des Energietechnikherstellers erklommen ein weiteres Rekordhoch. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs mehr als verdreifacht. Zuletzt stieg die Aktie um knapp 0,9 Prozent.

Unter den Nebenwerten stiegen Süss Microtec um circa 3,2 Prozent. Der Hersteller von Anlagen für die Chip-Fertigung baut die Kapazitäten in Taiwan aus.

Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) profitieren Händlern zufolge am heutigen Montag von überraschend guten Perspektiven in den USA. Dort gab die staatliche Krankenversicherung CMS am vergangenen Freitag einen Regelungsvorschlag bekannt, wonach die Erstattung für gewisse Dialysedienste für Nierenerkrankungen im Endstadium ab dem 1. Januar 2025 um 2,7 Prozent erhöht werden soll. Die FMC-Aktien stiegen zuletzt um fast 0,6 Prozent.

Evotec-Papiere schießen nach oben

Die Anteile des Düngemittelproduzenten K+S verteuerten sich um rund 7,9 Prozent. Einem Medienbericht zufolge könnte Belarus die Produktion von Kali reduzieren, womit sich das Angebot verknappen und die Kalipreise steigen könnten.

Evotec-Aktien schnellten zum Wochenstart um knapp 13,4 Prozent nach oben. Der Wirkstoffentwickler für die Pharmaindustrie legt am Mittwoch Geschäftszahlen vor. Anfang August waren die Papiere nach einer Gewinnwarnung eingebrochen.

(mit Material von dpa-AFX)