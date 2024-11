EQS-News: grenke Corporate Governance belegt Spitzenplatz

EQS-News: grenke AG / Schlagwort(e): Sonstiges

grenke Corporate Governance belegt Spitzenplatz



05.11.2024 / 15:58 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





grenke Corporate Governance belegt Spitzenplatz

grenke belegt mit 83,14 % der DVFA Scorecard 2024 den 1. Platz im SDAX

Erstes Unternehmen im SDAX, das die Corporate Governance Klasse „sehr gut“ erreicht

Platzierung unter den Top-20 der 151 bewerteten DAX, MDAX und SDAX Unternehmen

Baden-Baden, den 05.11.2024: Die grenke AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, hat bei der diesjährigen von der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA) ausgegebenen Scorecard den ersten Platz im Segment SDAX erreicht. Mit 83,14 % (2023: 78,07 %) der Punkte ist die grenke AG das erste und einzige im SDAX gelistete Unternehmen, das die Schwelle zur Wertungsklasse „Sehr gut“ überschritten hat. Neben der Spitzenposition im SDAX rangiert grenke damit auf Platz 18 der 151 bewerteten Unternehmen (2023: SDAX: Platz 3; Gesamt: Platz 36). Die DVFA Scorecard bewertet jährlich die Qualität der Corporate Governance der im DAX, MDAX und SDAX gelisteten Unternehmen.

Die diesjährige DVFA Scorecard wurde am 30.10.2024 in Frankfurt vorgestellt. Die Bewertung umfasst alle 151 in Deutschland ansässigen Unternehmen aus DAX, MDAX und SDAX.

Die gesamten Ergebnisse der DVFA Scorecard finden Sie hier:

https://dvfa.de/wp-content/uploads/2024/10/Auswertung_DVFA_Scorecard_2024.pdf

Weitere Informationen erhalten Sie von

Pressekontakt Stefan Wichmann

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

+49 171 2020300

presse@grenke.de Investorenkontakt Team Investor Relations

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

+49 7221 5007 8611

investor@grenke.de

Zum Presseportal

www.grenke.com/de