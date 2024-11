Trading-Chance Symrise: Jetzt bietet die Long-Seite wieder Chancen

Werbung

Als Symrise Ende Oktober seine Quartalsergebnisse vorlegte, wurden diese mit Abgaben honoriert. Wenn man sich indes ansieht, was da präsentiert wurde, scheinen die Verkäufer ein Luxusproblem zu haben. Die Ergebnisse waren gut, die Prognose wurde angehoben und: Das Kursziel der Abwärtswende-Formation, die die laufende Korrektur eingeleitet hatte, ist jetzt erreicht. Eine Trading-Chance Long.

Symrise ist ein Hersteller von Duft-, Aroma- und Geschmacksstoffen und damit weniger konjunkturabhängig als viele andere Aktien, zugleich wird die Aktie aber in Phasen dynamischer Aufwärtstrends, in denen zyklische Titel stark zulegen, schnell zum Mauerblümchen. Aktuell aber wackeln die „Zykliker“, zugleich kommen jetzt zahlreiche, kursrelevante Ereignisse auf die Märkte zu, die keineswegs durchweg bullisch sein müssen. Das führt oft zu Umschichtungen in weniger volatile Aktien wie Symrise. Und die kann sich mit einer guten Bilanz empfehlen:

Umsatzziel angehoben, Analysten mehrheitlich positiv

Dass der Umsatz im am 24.10. berichteten, dritten Quartal etwas weniger stark zulegte als von einigen erwartet, führte zwar zu Abgabedruck. Aber insgesamt betrachtet läuft es im Plan bzw. sogar darüber: Symrise präzisierte das Gesamtjahres-Umsatzwachstum daraufhin mit sieben Prozent an das obere Ende der bislang als Ziel geltenden Range zwischen fünf und sieben Prozent.

Als Reaktion auf die Bilanz und die angehobene 2024er-Prognose gaben zahlreiche Analysten neue Kursziele ab. Die Spanne bewegt sich zwischen 110 und 139 Euro, der Schnitt liegt bei 123 Euro und damit im Bereich des bisherigen Jahreshochs. Dies in Kombination mit dem Umstand, dass Symrise in einer Branche aktiv ist, die weniger konjunktursensibel ist und daher von Anlegern in einer hochvolatilen Phase, die jetzt denkbar wäre, als „sicherer Hafen“ gesehen werden könnte, wäre bereits ein Grund, sich diese Aktie auf der Long-Seite anzusehen, aber die Charttechnik würde ebenso Argumente liefern:

Schulter-Kopf-Schulter ist „abgearbeitet“

Noch im Vorfeld der Quartalsbilanz hatte die Symrise-Aktie eine Schulter-Kopf-Schulter-Abwärtswende-Formation (SKS-Formation) ausgebildet und mit dem Bruch der Supportzone 116,75 zu 117,20 Euro vollendet. Das rechnerische Kursziel einer solchen SKS ist die vom tiefsten Punkt der Formation nach unten abgetragene Distanz zwischen dem höchsten und dem tiefsten Punkt der Formation. Und dieses Kursziel wäre jetzt erreicht. Zugleich hat der Kurs seine 200-Tage-Linie erreicht und ist auf markttechnischer Ebene überverkauft.

Quelle: marketmaker pp4

Natürlich muss man im Vorfeld der US-Wahlentscheidung, der US-Notenbanksitzung und erwarteten, neuen Meldungen zum Thema Konjunkturpakete aus China mit hoher Volatilität rechnen, die, wenn sie einsetzt, alle Aktien erfassen wird. Das bedingt einen eher weit gesetzten Stop Loss, aber: Spätestens, wenn Symrise diese jetzt als Widerstand fungierende Zone 116,75 zu 117,20 Euro zurückerobert hätte, ließe sich der Stop Loss auf den Einstiegslevel nachziehen.

Long-Trade an der wichtigen 200-Tage-Linie

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 83,848 Euro momentan einen Hebel von 4,2 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 103 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von ca. 1,90 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die Symrise-Aktie lautet PX3SS0.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 116,75 Euro, 117,20 Euro, 125,00 Euro

Unterstützungen: 108,45 Euro, 97,80 Euro, 91,84 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf die Symrise-Aktie

Basiswert Symrise WKN PX3SS0 ISIN DE000PX3SS00 Basispreis 83,848 Euro K.O.-Schwelle 83,848 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent BNP Paribas Hebel 4,2 Stop Loss Zertifikat 1,90 Euro

