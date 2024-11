EQS-News: MODIFI sichert sich strategische Investition des SMBC Asia Rising Fund für weitere Asien-Expansion mit anhaltender Unterstützung von bestehenden Investoren

EQS-News: Heliad AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

MODIFI sichert sich strategische Investition des SMBC Asia Rising Fund für weitere Asien-Expansion mit anhaltender Unterstützung von bestehenden Investoren



06.11.2024

MODIFI sichert sich strategische Investition des SMBC Asia Rising Fund für weitere Asien-Expansion mit anhaltender Unterstützung von bestehenden Investoren

Fintech-Vorreiter stärkt Position im grenzüberschreitenden B2B-Zahlungsverkehr und in der Handelsfinanzierung und plant rasantes Wachstum in Asien, einschließlich China und Indien

SINGAPUR UND AMSTERDAM, 6. November 2024 – Die Heliad AG (ISIN: DE0001218063, Ticker: A7A), freut sich bekannt zu geben, dass ihr Portfoliounternehmen MODIFI, eine führende globale Plattform für B2B Buy Now, Pay Later (BNPL)-Lösungen, heute den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Millionen US-Dollar verkündet. Diese wurde vom SMBC Asia Rising Fund angeführt und von bestehenden Investoren wie Maersk, IntesaSanPaolo und weiteren erstklassigen globalen Investoren unterstützt. Auch Heliad hat sich nach dem Anführen der vorausgegangenen Finanzierungsrunde in 2021 erneut signifikant beteiligt. Die Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), eine der führenden Banken Japans und eine bedeutende Finanzkraft im asiatischen Raum, bringt sowohl Kapital als auch strategische Synergie in die Partnerschaft ein. Neben der Kapitalbeteiligung haben MODIFI und SMBC eine Absichtserklärung (MoU) unterzeichnet, um gemeinsam digitale Lösungen voranzutreiben, die asiatische Exporteure bei der Expansion ihrer internationalen Handelsaktivitäten unterstützen. Durch eine Reihe gemeinsamer Initiativen wollen MODIFI und SMBC KMUs mit innovativen, cross border Payment Lösungen stärken.

Die Ankündigung erfolgt im Rahmen des Singapore Fintech Festivals und unterstreicht MODIFIs Innovationsstreben im globalen Fintech-Bereich. Diese Finanzierungsrunde wird MODIFIs Expansion insbesondere in wachstumsstarken Märkten wie China und Indien beschleunigen, in denen das Unternehmen bereits eine bedeutende Position aufgebaut hat. MODIFIs Plattform bietet mittelständischen Unternehmen essenzielle Liquidität und flexible Payment-Terms, um deren Working Capital zu optimieren und internationale Expansion voranzutreiben.

"Die Finanzierung unterstreicht die Stärke unseres Geschäfts und das Vertrauen unserer Investoren in unsere Zukunftsvision", sagte Nelson Holzner, CEO und Mitgründer von MODIFI. "Während sich der globale Handel weiterentwickelt, steht MODIFI an vorderster Front und bietet innovative Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, über Grenzen hinweg zu wachsen und erfolgreich zu sein."

Das exponentielle Wachstum von MODIFI hat seine Position als Marktführer im Bereich Cross Border Payment und Handelsfinanzierung gefestigt. Als eines der am schnellsten wachsenden europäischen Fintech-Unternehmen in 2024, ausgezeichnet durch Financial Times und Statista, hat MODIFI seit seiner Gründung 2018 über 3 Milliarden US-Dollar an globalen Handelsforderungen für mehr als 1.800 Unternehmen finanziert. Die Plattform bietet sofortige Cash Flow Finanzierung und integrierte Risikomanagement-Tools, die Unternehmen vor Zahlungsausfällen und Betrug schützen.

„Unsere Mission ist einfach: Wir ermöglichen es Mittelständlern, sich auf dem globalen Markt zu behaupten und mit schnellen, flexiblen und sicheren Zahlungslösungen zu wachsen“, fügte Holzner hinzu. „Mit dieser neuen Finanzierung sind wir bereit, das Gebiet Global Trade neu zu definieren – und Unternehmen jeder Größe die Liquidität und den Schutz zu bieten, den sie benötigen, um international zu wachsen.“

"MODIFI transformiert Cross-Border Supply Chain Finance für das digitale Zeitalter und ermöglicht es mit seiner globalen Präsenz, das internationale Geschäft seiner mittelständischen Kunden effizienter zu skalieren. In der Zusammenarbeit mit MODIFI werden wir unseren Corporate Clients neue Möglichkeiten eröffnen, ihr Business agil und mit hoher finanzieller Flexibilität global auszubauen und traditionelle Handelsbarrieren zu überwinden", so Keiji Matsunaga, General Manager Digital Strategy Department bei SMBC

„Seit wir 2021 die Series-B-Investitionsrunde des Unternehmens angeführt haben, hat sich das Umfeld des globalen Handels seither vollständig verändert. Was jedoch unverändert bleibt, ist unser Vertrauen in das herausragende Management-Team, das weiterhin nachhaltiges Wachstum und Innovation vorantreibt. Ihre Fähigkeit, sich selbst und das Unternehmen an neue Marktbedingungen anzupassen, ist ein Beweis für die klare Führung und Vision, die das Team um Nelson Holzner, Sven Brauer und Jan Wehrs zu einer treibenden Kraft in der digitalen Transformation des B2B-Handels werden lässt.“, sagt Falk Schäfers, Vorstandsmitglied der Heliad AG.

Über MODIFI

MODIFI definiert die globale Handelsfinanzierung als führende Plattform für B2B Buy Now, Pay Later (BNPL)-Lösungen neu. Unternehmen in über 55 Ländern vertrauen auf die innovativen Tools von MODIFI, die das Working Capital optimieren und grenzüberschreitende Zahlungen effizienter gestalten. Durch sein umfassendes globales Netzwerk bietet MODIFI schnelle, flexible und sichere Finanzlösungen, die Unternehmen dabei helfen, ihre internationale Präsenz mühelos zu erweitern. Mit fortschrittlichen Risikomanagement-Funktionen und nahtlosen Zahlungsprozessen setzt MODIFI neue Maßstäbe im globalen Handel und ermöglicht Unternehmen jeder Größe, in einem sich schnell entwickelnden Markt erfolgreich zu sein.

Über SMBC und den SMBC Asia Rising Fund

SMBC, eine der führenden Banken Japans, hat gemeinsam mit Incubate Fund den SMBC Asia Rising Fund gegründet, einen Corporate Venture Capital Fonds, um hiermit Investitionen in vielversprechende Start-ups in Asien die Geschäftsentwicklung und Partnerschaften zu beschleunigen. Durch diesen Fonds wird die SMBC-Gruppe ihr Geschäft ausbauen und ihren Kunden neue Lösungen anbieten, indem sie neue Technologien über Partnerschaften mit Portfoliounternehmen aufdeckt und neue Geschäftsmodelle und Produkte entwickelt.



Über Heliad

Heliad (ISIN: DE0001218063 / Ticker: A7A) ist eine börsennotierte Investment Gesellschaft mit dem Ziel sowohl Unternehmer als auch Investoren gleichermaßen zu unterstützen. Die Gesellschaft investiert in marktführende Unternehmen, unabhängig von Sektor und regionaler Herkunft, mit der Absicht, die nächste Wachstumsphase anzutreiben. Heliad unterstützt als börsennotierte Gesellschaft mit einem starken Team und strategischen Partnern Unternehmen vor, während und nach einem IPO und ebnet den Weg zu öffentlichen Kapitalmärkten. Dabei erlaubt es die Evergreen-Struktur von Heliad, unabhängig von den üblichen Finanzierungslaufzeiten zu agieren, und bietet Aktionären bereits vor dem IPO einen einzigartigen Zugang zu Marktrenditen, ohne Einschränkungen oder Begrenzungen bezüglich der Größe der Investments. Weitere Informationen über uns finden Sie unter www.heliad.de und folgen Sie uns auf LinkedIn.

