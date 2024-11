ANALYSE: Goldman Sachs traut Fraport-Aktie mittelfristig Vervielfachung zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs sieht bei der Aktie des Flughafenbetreibers Fraport großes Kurspotenzial. Sinkende Investitionen nach der Fertigstellung des Terminal 3 in Frankfurt in rund einem Jahr dürften den freien Barmittelzufluss nachhaltig ins Positive drehen, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ähnliche Effekte habe man in der Vergangenheit bereits am Flughafen Wien und beim spanischen Flughafenbetreiber Aena beobachten können. Sinkende Zinsen würden für zusätzlichen Rückenwind sorgen.

Creuset traut der Fraport-Aktie daher mittelfristig ein Kursniveau zwischen 125 und 150 Euro zu. Aus heutiger Sicht entspräche das einer Verdopplung oder gar Verdreifachung. Sein aktuelles Kursziel erhöhte der Analyst auf 87 Euro, es liegt bereits fast 80 Prozent über dem aktuellen Kurs von 48,90 Euro und ist zudem das höchste Kursziel im dpa-AFX-Analyser. In der Folge hält Creuset nach den jüngsten Quartalszahlen von Fraport an seinem "Buy"-Votum fest.

Bis 2028 erhöhte der Goldman-Experte außerdem seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Schnitt um ein Prozent pro Jahr. Für das operative Ergebnis (Ebitda) wurde er im Gegenzug etwas pessimistischer. Allerdings verwies Creuset auf eine starke internationale Geschäftsentwicklung, vor allem an den Flughäfen in Lima und Antalya. Dort seien neue Terminals zudem bereits gebaut.

In Frankfurt erwartet der Analyst zwar in den kommenden beiden Jahren weniger Flugverkehr. Das sei vor allem auf verzögerte Flugzeugauslieferungen an die Lufthansa und ein daher langsameres Flottenwachstum zurückzuführen. Auf der anderen Seite dürften laut Creuset die Flughafengebühren aber im Schnitt stärker anziehen als zuletzt gedacht. Mit dem neuen Terminal 3 in Frankfurt könne sich obendrein der Einzelhandel am Flughafen stark entwickeln.

Für mit "Buy" eingestufte Aktien rechnet Goldman Sachs auf dem aktuellen Kursniveau sowie im Vergleich zu den anderen von der Bank beobachteten Unternehmen aus der gleichen Branche, mit einem hohen Renditepotenzial./niw/edh/tih

Analysierendes Institut Goldman Sachs.

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2024 / 18:18 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben