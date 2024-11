Börse am Morgen 08.11.2024

Nach seiner Vortageserholung hat sich der Dax am Freitagvormittag träge gezeigt. Im Fokus bleiben der Wahlsieg des Republikaners Donald Trump in den USA, das Ende der Ampel-Koalition in Deutschland sowie die Wirtschaftsschwäche Chinas.

Der deutsche Leitindex Dax verlor zuletzt 0,09 Prozent auf 19.344,56 Punkte. Sein Wochenplus beträgt ein halbes Prozent. "Die Hoffnungen liegen nun auf den politischen Neuausrichtungen, die allerdings dies- wie jenseits des Atlantiks noch Zeit brauchen", kommentierte Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck.

An den US-Börsen ging die Kursrally zuletzt dagegen vor allem im Technologiesektor weiter. Die nächste Zinssenkung der US-Notenbank Fed war jedoch kein Kurstreiber. Die Fed erfüllte am Vorabend mit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte die Erwartungen.

"Die Einflüsse von Donald Trump auf die Politik der Fed wird man erst im kommenden Jahr spüren", schrieb Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Broker CMC Markets. Wie schon in Trumps erster Amtszeit werde die US-Notenbank nicht antizipieren, was politisch kommen könnte, sondern reagieren. Daher dürfte die Fed "eher auf Sicht fahren und einen langsameren Kurs einschlagen", argumentierte Stanzl.

Berichtssaison im Fokus

Nach heißen Tagen der Berichtssaison voller Quartalsberichte stehen vor dem Wochenende spürbar weniger Einzelwerte im Fokus. Der Immobilienkonzern LEG bestätigte sein erst im August erhöhtes Gewinnziel fürs laufende Jahr. Auch 2025 soll der operative Gewinn weiter zulegen, was die Analysten der US-Bank JPMorgan als "Highlight" bezeichneten. Die LEG-Aktien stiegen 0,4 Prozent.

Freenet erhöhte wiederum seinen Ausblick für dieses Jahr. Der Mobilfunk- und TV-Anbieter erwartet ein moderates Umsatzwachstum, nachdem bisher nur mit einem stabilen Verlauf gerechnet wurde. Auch das operative Ergebnis und der freie Barmittelzufluss dürften insgesamt etwas höher ausfallen als zuvor gedacht. Außerdem habe das dritte Quartal erneut positiv überrascht, kommentierte Goldman-Analyst Andrew Lee. Für die Freenet-Papiere ging es an der MDax-Spitze 5,7 Prozent aufwärts. (mit Material von dpa-AFX)