EQS-News: Marktwandel in Richtung Tierwohl: VeganStrom steht an der Spitze einer weiterwachsenden Unterstützung für tierfreundliche Energie

Berlin November 2024, die GreenStone Energy GmbH ist mit ihrer Marke VeganStrom der originale Anbieter des ersten veganen Stroms in Deutschland. Die GreenStone Energy GmbH begrüßt die neu hinzukommenden Unternehmen, die das Tierwohl bei der Stromerzeugung berücksichtigen und nun mit für sie neuen Produkten in den Markt gehen. Diese Entwicklung wird zweifellos das Bewusstsein der Endkunden für Tierrechte und Tierwohl im Energiesektor weiter stärken und damit auch die Mission von VeganStrom unterstützen.

„Wir freuen uns sehr darüber und begrüßen es absolut, dass immer mehr Unternehmen unserem Weg folgen und erkennen, wie wichtig es ist, den Endkunden nicht nur umweltfreundliche, sondern auch vegane, tierfreundliche Energiequellen zur Verfügung zu stellen“, so Erik Opreldekop, CEO der GreenStone Energy GmbH, die mit dem Launch von VeganStrom seit vielen Jahren Vorreiter in diesem Marktsegment ist. „Unsere Vision hat den Markt geprägt. Dass andere Unternehmen ebenfalls diese Richtung einschlagen, zeigt, wie relevant unser Ansatz ist. Echte Nachhaltigkeit schließt Tierwohl ein!“

Dr. Erik Oldekop CEO GreenStone Energy GmbH

Pionierarbeit im Dienste des Tierschutzes

Seit dem Launch im Jahr 2020 arbeitet VeganStrom eng mit der weltweit größten Tierrechtsorganisation PETA zusammen. Gemeinsam wurde ein einzigartiger Strommix aus erneuerbaren Energien entwickelt, der den Schutz von Tieren an zentrale Stelle rückt. Damit macht VeganStrom Schluss mit der weitverbreiteten Unempfindlichkeit von Ökostromanbietern gegenüber Belangen der Tierwelt.

Ein Bericht des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) zeigt, dass weltweit durchschnittlich 22,3 Prozent der Fische schwere Verletzungen oder tödliche Schäden erleiden, wenn sie die Turbinen von Wasserkraftwerken passieren. Diese alarmierenden Zahlen stellen die Nachhaltigkeit der Wasserkraft infrage und verdeutlichen den dringenden Bedarf für alternative, tierfreundliche Energiequellen. Auch andere Erneuerbare Energien bringen Herausforderungen mit sich: So zeigen wissenschaftliche Untersuchungen, dass Windkraftanlagen in Deutschland jährlich zum Tod von bis zu 100.000 Vögeln und mehr als 200.000 Fledermäusen führen.[1][2]

„Der Klimawandel hat nicht nur Auswirkungen auf unsere Umwelt, sondern beeinflusst ganz spezifisch das Leben von Tieren zum Negativen. Viele Arten sind vom Aussterben bedroht. Daher ist es essenziell, bei der Energieerzeugung auf echte Nachhaltigkeit zu achten – und das bedeutet für VeganStrom: Tiere und ihre Lebensräume zu respektieren!”, sagt Oldekop.



Solarenergie als tierfreundliche Energielösung

VeganStrom setzt daher zum Großteil auf Solarenergie, zu einem geringeren Teil auf Geothermie. Solarparks bieten Tieren als Rückzugsraum sogar wertvolle, neue Lebensräume und leisten damit einen Zusatzbeitrag zur Artenvielfalt.

Eine amerikanische Studie zeigte, dass Photovoltaikanlagen auf ehemaligen Ackerflächen nicht nur die Anzahl von Bienenarten um das Zwanzigfache erhöhen können, sondern auch die Blühpflanzenvielfalt versiebenfachen und die Insektenvielfalt verdreifachen können.[3] Zudem sind in Solarparks häufig vom Aussterben bedrohte oder stark gefährdete Tierarten vorzufinden, was deren Populationen stabilisieren kann.[4] Auch für Vögel, Amphibien und Reptilien fungieren Solarparks als wichtige Rückzugsorte und Lebensräume und tragen damit zum Artenreichtum sowie der Artenvielfalt bei.[5]

VeganStrom – der Maßstab für tierfreundliche Energie

VeganStrom bleibt der kompromisslose Vorreiter in der tierfreundlichen Stromerzeugung und setzt konsequent neue Maßstäbe für veganen, tierleidfreien Ökostrom. Als erster Anbieter von Strom, der das Tierwohl in den Mittelpunkt stellt, bietet VeganStrom eine klare Alternative zu herkömmlichen Ökostromanbietern und verzichtet vollständig auf Energielösungen, die Tiere gefährden könnten. Damit verfolgt das Unternehmen die Mission, die Sensibilität für Tierschutz in der Energiewirtschaft zu erhöhen und innovative, nachhaltige Lösungen anzubieten, die Umwelt- und Tierschutz vereinen.

VeganStrom ist der erste Ökostromanbieter Deutschlands, der veganen Strom – also tierleidfreien Ökostrom – anbietet. Seit dem Launch im Jahr 2020 setzt das Unternehmen ausschließlich auf umwelt- und tierfreundliche Energiequellen und arbeitet eng mit der größten und renommierten Tierrechtsorganisation PETA zusammen. VeganStrom – das Original.

Mehr über VeganStrom erfahren Sie unter https://www.veganstrom.com/.

