NASCO AG: Erste Lieferung von Liquid Helium abgeschlossen

Ausbau der Liefermengen von flüssigem Helium

Erster ISO-Tank-Container (Intermodal) geliefert

Hamburg, 08. November 2024 - Die NASCO Energie & Rohstoff AG (NASCO), ein Rohstoff-Spezialist mit Sitz in Hamburg, hat die erste Lieferung für flüssiges Helium aus seinem Dineh-Bi-Keyah-Feld (DBK) in Arizona abgeschlossen.

Bis Mitte des Jahres 2024 hatte die NASCO 100% der Heliumproduktion aus diesem Feld an den nordamerikanischen Markt für gasförmiges Helium verkauft. Im September 2024 wurden die ersten Verträge zum Verkauf von flüssigem Helium (Liquid Helium) unterzeichnet.

Ende Oktober 2024 konnte bereits die erste Lieferung eines mit flüssigem Helium gefüllten ISO-Tank-Containers (ISO) abgeschlossen werden. Im November 2024 wird ein weiterer ISO an den Kunden übergeben. Ab dem kommenden Monat ist geplant zwei ISO pro Monat auszuliefern. Im Gegensatz zu gasförmigen Lieferungen in Röhrenanhängern, die jeweils etwa 150.000 bis 180.000 Kubikfuß Helium enthalten, fasst jeder ISO fast eine Million Kubikfuß Helium.

“Die Auslieferung des ersten ISO Tank-Containers ist ein weiterer Schritt hin zur internationalen Ausrichtung des Heliumgeschäfts der NASCO. Durch eine breitere Kundenbasis profitieren wir langfristig von höheren Preisen für verflüssigtes Helium und sammeln wertvolle Erfahrungen sowohl bei der Verflüssigung als auch beim Verkauf auf dem Weltmarkt. Ferner reduzieren wir das Risiko bei Nachfrageschwankungen aufgrund der Diversifizierung des Produktangebots,“ so der CEO der NASCO Energie & Rohstoff AG, Jan Warstat.

NASCO – bestens positioniert im größten Rohstoffmarkt der Welt

Die NASCO Energie & Rohstoff AG investiert seit 2014 zielgerichtet in den Ausbau ihrer Helium-Aktivitäten, die sich auf die Standorte in der sogenannten „Four-Corner-Region“ der USA mit Dineh-Bi-Keyah (DBK) im Nord-Osten von Arizona, Boundary Butte in Utah, dem Hogback-Feld in Neu Mexiko sowie Las Animas in Colorado konzentrieren. Besonderheit: Die Lagerstätten haben einen überdurchschnittlich hohen – und weltweit sehr seltenen – Heliumanteil im Rohgas von mehr als fünf Volumenprozent. Zum Vergleich: 0,5 Volumenprozent gelten als Untergrenze für eine wirtschaftlich lohnende Förderung.

Helium – weltweit steigende Nachfrage

Das Edelgas Helium ist weltweit immer begehrter, aber auf der Erde nur begrenzt verfügbar. Folge: Die Helium-Preise steigen kontinuierlich. Die USA sind der größte Markt für Helium, gefolgt von Asien und Europa. Wirtschaft und Wissenschaft weltweit benötigen Helium für vielfältige Einsatzmöglichkeiten: – vornehmlich als Kältemittel für Tiefsttemperaturen (z.B. zur Kühlung von supraleitenden Magneten in der Magnetresonanztomographie), als Schweiß- und Schneidemittel, als Lecksuchgas, als Treibgas für KFZ-Airbags, als Traggas für Luftschiffe und Ballone oder als Atemgaszusatz für Taucher. Zudem spielt es eine entscheidende Rolle bei der Erforschung neuer Technologien.

Ü B E R N A S C O

Die NASCO Energie & Rohstoff AG (NASCO) mit Sitz Hamburg und operativer Tätigkeit in den USA ist einer der wenigen deutschen Produzenten auf dem Weltmarkt für Helium. Das Unternehmen akquiriert, entwickelt und betreibt Helium-Lagerstätten in den USA, dem größten Rohstoffmarkt der Welt. Dort besitzt NASCO an vier Standorten in vier US-Bundesstaaten eigene Förderkonzessionen für Helium sowie für Rohöl und Erdgas. Helium-Kunden sind US-Raffinerien sowie Industriegaskonzerne, die das Edelgas raffinieren und an Endkunden weiterverkaufen. Es bestehen feste, teils längerfristige Abnahmeverträge mit führenden Industriegaskonzernen.

K O N T A K T

Investor Relations

NASCO Energie & Rohstoff AG

Mittelweg 110 – 20149 Hamburg

Telefon 040 2261 63041

Mail ir@nasco.ag

