Trading-Chance Amazon: Antizyklischer Trade für Risikofreudige

Die Bilanz des dritten Quartals fiel überzeugend aus, die Amazon-Aktie stieg daraufhin an das bisherige Rekordhoch. Mit der Kaufwelle nach der US-Wahl überwand sie es dann ... aber damit ist sie chart- und markttechnisch eigentlich „oben“. Und haben die Käufer über die jetzt zu erwartenden Perspektiven nachgedacht? Eine Trading-Chance Short.

Der Umsatz des Online-Handelsriesen war im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um etwa zehn Prozent gestiegen, der Gewinn pro Aktie jedoch weit überproportional um 49 Prozent. Es war also gelungen, deutlich rentabler zu arbeiten, die Marge zu erhöhen. Würde sich das ausbauen lassen, wäre der Weg für drastisch anziehende Unternehmensgewinne frei und die auf Basis der Ergebnisse der letzten vier Quartale eher teure Bewertung eines Kurs/Gewinn-Verhältnisses von 45 kein Problem. Wenn sich das ausbauen ließe, wie gesagt, aber:

Die neue Regierung könnte für Amazon zum Problem werden

Amazon als Profiteur der anstehenden Trump-Regierung zu sehen, ist eigentlich ein gewagter Gedanke. Sicher, wenn der nächste Präsident die Steuern senkt, hätten die US-Verbraucher mehr Geld. Aber erstens wird das beileibe nicht allen zugutekommen, zweitens hat die Sache gleich mehrere Haken:

Zum einen agiert Amazon weltweit. Und Trumps angekündigte Abschottung der US-Wirtschaft drückt auf die Kaufkraft im Rest der Welt. Zum anderen kommen sehr viele bei Amazon verkaufte Waren aus China, nicht wenige aus Europa. Hohe Einfuhrzölle würden deren US-Umsatz erheblich drücken ... und damit auch Umsatz und Gewinnmarge bei Amazon. Der internationale Handel dürfte daher eher weniger werden, statt durch die Decke zu gehen. Somit könnte sich der mittelfristige Ausblick für den Online-Händler bald deutlich eintrüben. Ein rasant weiter steigender Gewinn könnte durch einen nur noch wenig anziehenden Gewinn ersetzt werden ... und, wenn es in Sachen Zölle zu bunt getrieben wird, gegen einen drastisch einbrechenden.

Für den Moment sind solche Überlegungen bei vielen Tradern noch nicht präsent, man zieht mit, kauft, verdient an der „Trump-Rallye“. Aber natürlich wird man Gewinne auch irgendwann mitnehmen, wenn es dafür Argumente gibt. Und diese vorgenannte fundamentale Seite muss dazu so schnell gar nicht relevant werden, denn:

Charttechnisches Kursziel erreicht, Markttechnik heißgelaufen

Alleine die chart- und markttechnische Situation würde jetzt Gewinnmitnahmen provozieren, denn wir sehen, dass die Amazon-Aktie jetzt an das obere Ende des Anfang August etablierten Aufwärtstrendkanals gestoßen ist und zugleich seitens der reagibleren markttechnischen Indikatoren wie Stochastik oder RSI (letzterer im Chart abgebildet) überkauft ist. Und nachdem der Ausbruch über das vorherige Rekordhoch am Donnerstag Anschlusskäufe sah, dürften die meisten, die auf Basis der US-Wahl kaufen wollten, bereits damit durch sein.

Quelle: marketmaker pp4

Alleine diese Gemengelage wäre für eine antizyklische Positionierung interessant. Zwar sollte man sicherheitshalber erst einmal mit einem eher weiten Stop Loss arbeiten, den wir auf 232 US-Dollar und damit in den Bereich des durchschnittlichen Analysten-Kursziels legen würden. Aber eine solche, „Kaufwelle nach der Kaufwelle“ ist keineswegs zwingend. Die Chance, dass vorerst das Hoch erreicht ist, wäre bereits jetzt hinreichend groß, um sich als risikofreudiger Trader zu überlegen, hier antizyklisch auf die Short-Seite zu setzen.

Ein gezielt antizyklischer Trade für Risikofreudige

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 261,998 US-Dollar, daraus errechnet sich derzeit ein Hebel von 4,04. Den Stop Loss würden wir bei 231 US-Dollar in der Aktie ansetzen. Dieser Level entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 2,80 Euro (berechnet auf Basis des momentanen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurses von 1,0780). Die WKN dieses Short-Zertifikats auf amazon.com lautet PC7DRX.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 213,00 US-Dollar

Unterstützungen: 201,20 US-Dollar, 188,00 US-Dollar, 181,53 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf amazon.com

Basiswert amazon.com WKN PC7DRX ISIN DE000PC7DRX3 Basispreis 261,998 US-Dollar K.O.-Schwelle 261,998 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 4,04 Stop Loss Zertifikat 2,80 Euro

