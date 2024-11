In der Woche nach dem klaren Wahlsieg von Donald Trump übernehmen wieder die Inflationsdaten das Zentrum der Aufmerksamkeit. Am Mittwoch werden in Amerika die Zahlen zum Verbraucherpreisindex veröffentlicht.

Bis dahin dürften die positiven Effekte der Trump-Wahl anhalten. Dazu zählt auch ein enormer Run, auf alles was mit Kryptowährungen zu tun hat. So überschreitet der Bitcoin erstmals die 80.000 USD Marke. Dafür gibt es auch ganz klare Gründe, auf die Martin in der heutigen Sendung eingeht.

Aber nicht nur die Währungen selbst, auch die Coinbase-Aktie profitiert enorm. Allein in der letzten Woche ist sie um 50 Prozent angestiegen. Kann das so weitergehen? Getoppt wird das allerdings noch von der Wochenperformance der Upstart-Aktie. Hier geht es um mehr als 65 Prozent nach oben.

