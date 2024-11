Original-Research: net digital AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: net digital AG - von GBC AG 11.11.2024 / 10:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu net digital AG Unternehmen: net digital AG ISIN: DE000A2BPK34 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 13,30 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker "GJ 2023 durch Acquiring-Partnerausfall mit rückläufiger Umsatz- und Ergebnisentwicklung abgeschlossen"; "Bedingt durch die erwartete Normalisierung des Kerngeschäfts und dem gestarteten 1&1-Deal rechnen wir für das GJ 2024 mit einer deutlichen Umsatz- und Ergebnisverbesserung"; "Der Ausbau des Mobilfunkdienste-business mit 1&1 und des digitalen Zahlungsplattformgeschäfts sowie die Zunahme der KI-Produkte sollten zukünftig für eine dynamische Umsatz- und Ergebnisentwicklung sorgen; Kursziel: 13,30 EUR (zuvor: 14,45 EUR); Rating: Kaufen Im vergangenen Geschäftsjahr musste net digital aufgrund eines unerwarteten Acquiring-Bank-Partnerausfalls einen signifikanten Umsatzrückgang auf 9,80 Mio. EUR (VJ: 10,70 Mio. EUR) hinnehmen. Die erwirtschafteten Umsatzerlöse wurden hierbei hauptsächlich vom Geschäftsfeld (digitale) Zahlungsdienstleistungen (Konzern-umsatzanteil: 82,4%) mit Segmenterlösen in Höhe von 8,07 Mio. EUR (VJ: 9,00 Mio. EUR) getragen. Aufgrund der rückläufigen Erlösentwicklung sank ebenfalls das operative Ergebnis (EBITDA) deutlich auf 0,23 Mio. EUR (VJ: 0,87 Mio. EUR). In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres hat net digital mit erwirtschafteten Umsatzerlösen von 5,41 Mio. EUR (1. HJ 2023: 5,42 Mio. EUR) eine stabile Erlösentwicklung gegenüber dem Vorjahreszeitraum erzielt. Das EBITDA sank hauptsächlich bedingt durch einen ungünstigeren Umsatzmix (partnerausfallbedingt noch temporär geringere hochmargige Paymenterlöse) auf 0,16 Mio. EUR (1. HJ 2023: 0,54 Mio. EUR). Daneben wirkten sich signifikante Einmalaufwendungen für die Neustrukturierung bei Acquiring-Bank-Partnern und verstärkte Investitionen in den KI-Wachstumsbereich ergebnismindernd aus. Nach der partnerausfallbedingten Umsatzdelle im zweiten Halbjahr 2023 konnte net digital im ersten Halbjahr 2024 dank der erfolgreichen Neustrukturierung des Acquiring-Partnernetzes wieder in den Wachstumsmodus (23,5%iges Umsatzplus im 1. HJ 2024 gegenüber 2. HJ 2023) zurückkehren und auch sein operatives Ergebnis in den deutlich positiven Bereich überführen. In Anbetracht dessen ist das Management des Unternehmens für das aktuelle Geschäftsjahr 2024 positiv gestimmt und rechnet gegenüber dem Vorjahr mit einem deutlichen Umsatzwachstum und einer EBITDA-Verbesserung. Vor dem Hintergrund der aus dem Partnerwegfall länger und stärker wirkenden negativen Effekte als zunächst erwartet, haben wir unsere bisherigen Umsatz- und operativen Ergebnisschätzungen nach unten angepasst. In Bezug auf das aktuelle Geschäftsjahr 2024 rechnen wir nun mit einem Umsatz von 11,08 Mio. EUR (zuvor: 12,26 Mio. EUR) und einem EBITDA von 0,41 Mio. EUR (zuvor: 1,16 Mio. EUR). Für das Folgejahr 2025 kalkulieren wir mit einem Umsatz von 13,82 Mio. EUR

(zuvor: 14,07 Mio. EUR) und einem EBITDA von 1,89 Mio. EUR (zuvor: 1,98 Mio. EUR).

Im darauffolgenden Geschäftsjahr 2026, welches wir erstmals in unsere Detailschätzperiode aufgenommen haben, erwarten wir einen deutlichen Umsatz- und EBITDA-Anstieg auf 15,59 Mio. EUR bzw. 2,46 Mio. EUR. Insgesamt sehen wir den net digital-Konzern nach der erfolgreichen Neustrukturierung des Acquiring-Partnernetzes wieder in einer guten Ausgangslage, um mit seiner vielversprechenden Wachstumsstrategie wieder deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserungen erzielen zu können. Insbesondere die Geschäftsaktivitäten in den Kernbereichen digitale Zahlungsdienste für Onlinekunden und Mobilfunkkunden (B2B-Kunde 1&1 etc.) sollten das zukünftige Wachstum deutlich beflügeln können. Auch die verstärkte Vermarktung von KI-Produkten an Kunden außerhalb des klassischen Kundenkreises dürften die künftigen Umsatzerlöse zusätzlich ankurbeln. Die traditionell margenstarken Abrechnungserlöse und das hoch-skalierbare Geschäftsmodell der Technologiegesellschaft, sollten basierend auf unserem erwarteten dynamischen Wachstum zukünftig für überproportionale Ergebniszuwächse und eine starke Profitabilitätsverbesserung sorgen. Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir hauptsächlich bedingt durch den eingetretenen Verwässerungseffekt (Grundkapitalerhöhung um ca. 50%) infolge der im Q2 2024 durchgeführten Kapitalmaßnahme unser bisheriges Kursziel auf 13,30 EUR (zuvor: 14,45 EUR) je Aktie gesenkt. Daneben hat sich die Erhöhung der Kapitalkosten bedingt durch den Anstieg des risikofreien Zinses (von bisher 2,00% auf nun 2,50%) kurszielmindernd ausgewirkt. Entgegengesetzt wirkte der eingetretene Roll-Over-Effekt (Kursziel bezogen auf den 31.12.2025 statt zuvor 31.12.2024) und der erstmalige Einbezug des Geschäftsjahres 2026 in unsere Detailschätzperiode, die zu einer Erhöhung der Ausgangsbasis für die Folgejahre geführt hat. In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein hohes Kurspotenzial in der net digital-Aktie.