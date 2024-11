GNW-Adhoc: 11x bringt eine Serie-B-Finanzierung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Andreessen Horowitz auf, um das Zeitalter der digitalen Arbeiter zu beschleunigen

^SAN FRANCISCO, Nov. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 11x, der führende Anbieter von

KI-gestützten digitalen Mitarbeitern für Vertriebsteams, gab heute den Abschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Andreessen Horowitz bekannt. Die Investition bringt die digitalen Mitarbeiter von 11x weiter in die Ära der KI-Agenten. ?Bei 11x geht es bei der Vertriebsautomatisierung mit Alice und Jordan nicht nur um die Optimierung von Arbeitsabläufen. Es geht darum, ein neues Modell dafür zu schaffen, wie Arbeit erledigt wird", so Joe Schmidt (https://www.linkedin.com/in/joeschmidtiv/), Partner bei Andreessen Horowitz. ?Wir sind stolz darauf, 11x dabei zu unterstützen, die Möglichkeiten im Verkauf neu zu gestalten." Das Ende von Software Verkaufsteams werden von einer Lawine an Tools überschwemmt, wobei laut dem neuesten State of Sales-Bericht (https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/salesfo rce-state-of-sales-report-6-ed.pdf) von Salesforce mehr als die Hälfte der Teams nun darauf abzielt, ihre Tech-Stacks zu reduzieren. Nur 30 % der Zeit von Vertriebsmitarbeitern wird für den Verkauf aufgewendet, 70 % gehen durch nicht verkaufsbezogene Aufgaben wie Dateneingabe und Systemverwaltung verloren. 11x begegnet diesem Ungleichgewicht mit digitalen Mitarbeitern, die die Arbeitsabläufe traditioneller Umsatzteams eigenständig abwickeln. Digitale Arbeitskräfte, keine Software Die ersten beiden digitalen Mitarbeiter des Unternehmens haben bemerkenswerte Ergebnisse erzielt: * Alice, der erste KI-SDR der Welt, verwaltet Kampagnen, beschafft Leads und personalisiert die Ansprache, wodurch die Antwortquoten dreimal höher sind als bei herkömmlichen SDRs. * Jordan, ein mehrsprachiger 24/7-Telefonvertreter, bearbeitet Anrufe in mehr als 30 Sprachen und sorgt für eine bis zu 10-mal schnellere Reaktionszeit bei Leads. Jetzt hat 11x seine Bemühungen verdoppelt, um seinen Kunden wirklich autonome Ergebnisse zu liefern, indem es eine völlig neue Version von Alice unter Verwendung der neuesten agentenbasierten KI-Forschung entwickelt hat: Alice 2.0. Alice 2.0 ist völlig autonom, nutzt Daten von Erstanbietern und lernt aus jeder Interaktion, um sich mit der Zeit zu verbessern. Strategisches Wachstum und Zukunftspläne Nach einer bedeutenden Teamerweiterung in den USA nach ihrer Serie A im September dieses Jahres hat 11x Opkit übernommen, ein KI-Startup, das sich auf die Entwicklung von Lösungen für das Gesundheitswesen konzentriert. Die Opkit- Mitbegründer Sherwood Callaway (https://www.linkedin.com/in/sherwoodcallaway/) und Justin Ko (https://www.linkedin.com/in/justinmko/) werden die Entwicklung von Alice 2.0 zusammen mit dem Produktleiter Keith Fearon (https://www.linkedin.com/in/keith-fearon/) leiten und sich mit 11x CTO Prabhav Jain (https://www.linkedin.com/in/jainprabhav/) zusammenschließen. Im nächsten Jahr plant 11x die Einführung mehrerer neuer KI-Agenten, während gleichzeitig ein aggressives Umsatzwachstum und wichtige Einstellungsinitiativen in San Francisco vorangetrieben werden. ?Wir suchen mutige Innovatoren, die bereit sind, die Zukunft der KI zu gestalten", kommentierte CEO und Gründer Hasan Sukkar (https://www.linkedin.com/in/hasansukkar/). ?Jeder neue digitale Arbeiter wird das Arbeitsaufkommen von 11 Vollzeitmitarbeitern ersetzen und ein noch breiteres Spektrum an GTM-Aufgaben von der Lead-Verwaltung bis hin zur Pipeline-Analyse übernehmen." Über 11x 11x definiert Arbeit neu, indem Software durch autonome digitale Mitarbeiter ersetzt wird, die Go-to-Market-Workflows (GTM) automatisieren und Unternehmen dabei helfen, die Effizienz zu steigern und Kosten zu senken. 11x ist auf die Automatisierung von Rollen in GTM-Teams spezialisiert, einschließlich Sales, Marketing und Revenue Operations. Das Unternehmen wird von Andreessen Horowitz, Benchmark, Quiet Capital, SV Angel, Abstract Ventures, Lux Capital, Operator Partners, Visionaries, Activant, 20VC, 20Growth, 20Sales und Branchenpionieren wie Amjad Masad (CEO von Replit), Aaron Levie (CEO von Box) und Suhail Doshi (Gründer von Playground) unterstützt. Medienkontakte: Keith Fearon - Leiter Wachstum und Alice-Produkt @ 11x E-Mail: keith@11x.ai (mailto:keith@11x.ai) Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/524ca0ec-5198-4406-a2f9- 9cee8f3a1403 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/be6218c4-8782-4215-b4a9- 8865a5e7e543 °