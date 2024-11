Vodafone trotzt Problemen in Deutschland - Wachstumserwartung übertroffen

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone hat trotz der anhaltenden Probleme auf seinem wichtigsten Markt Deutschland konzernweit die Erwartungen übertroffen. Der Service-Umsatz legte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25 (31. März) organisch - also bereinigt um Sondereffekte - um knapp fünf Prozent auf 15,1 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Damit fiel das Wachstum etwas stärker aus, als von Bloomberg befragte Experten erwartet hatten.

Getragen wurde das Wachstum vor allem von guten Geschäften in Afrika und der Türkei. Enttäuschend fiel mal wieder das Geschäft in Deutschland aus. Dort sackte der Service-Umsatz organisch um fast vier Prozent auf 5,5 Milliarden Euro ab. Dabei beschleunigte sich der Rückgang im zweiten Quartal deutlich.

Der operative Gewinn stagnierte konzernweit bei etwas mehr als 5,4 Milliarden Euro. Damit übertraf Vodafone allerdings die Erwartungen der Experten./zb/mis/jha/