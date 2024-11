China treibt weltweite Nachfrage nach E- und Hybrid-Autos an

Angetrieben von China ist der weltweite Absatz von Hybrid-Fahrzeugen und E-Autos im Oktober um 35 Prozent auf 1,72 Millionen in die Höhe geschnellt.

Dabei nahm China mit einem Plus von 54 Prozent auf 1,2 Millionen den Löwenanteil ein und erzielte eine Rekordmarke, wie das Marktforschungsunternehmen Rho Motion am Mittwoch mitteilte. Der chinesische Elektrofahrzeugmarkt zeige zudem keine Bremsspuren. November und Dezember seien saisonal umsatzstarke Monate.

Die Verkäufe in Europa kletterten dagegen nur um 0,8 Prozent auf 0,26 Millionen. Er erwarte ein gutes Jahresende in der Region, da der Umsatz nun den zweiten Monat in Folge angezogen sei, sagte Charles Lester von Rho Motion der Nachrichtenagentur Reuters. In den USA und Kanada stiegen die Verkäufe um 11,4 Prozent auf 0,16 Millionen.

Der europäische Automobilsektor steht vor Herausforderungen, darunter hohe Produktionskosten, die Bewältigung der Umstellung auf Elektro-Mobilität und ein Zustrom günstigerer Fahrzeuge chinesischer Konkurrenten. Volkswagen plant etwa harte Einschnitte bei der unprofitablen Kernmarke VW mit Lohnsenkungen, auch Entlassungen und Werksschließungen in Deutschland stehen im Raum.